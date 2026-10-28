OPPO Find X10 Ultra料明年初登場　影像運算能力提升

隨着OPPO Find X10及Find X10 Pro Max於全球市場正式發表，外界焦點逐漸轉向預計在明年初登場的頂級旗艦Find X10 Ultra。近日知名爆料人Digital Chat Station在網絡上公開了疑似該機的完整相機規格，顯示新機將配備200MP主鏡頭及雙潛望式長焦組合，進一步提升影像運算能力。

據流出的消息，OPPO Find X10 Ultra機背將搭載四鏡頭模組，當中主鏡頭採用1/1.12-inch 尺寸的200MP感光元件，並加入LOFIC技術，有效提升高動態範圍場景的拍攝表現。爆料指出主鏡頭感光元件型號為HPA/HPU，推測隸屬Samsung ISOCELL HPx系列。除了主鏡，該機還配備一枚採用1/1.3-inch尺寸感光元件的200MP潛望式長焦，以及一枚支援10x光學變焦的50MP潛望式長焦鏡頭。針對10x長焦部分，廠方目前仍在測試1/1.95-inch及1/2.76-inch兩款不同尺寸的感光元件，最終規格將視乎較大尺寸元件的量產進度而定。