OPPO Find X10 Ultra料明年初登場　影像運算能力提升

隨着OPPO Find X10及Find X10 Pro Max於全球市場正式發表，外界焦點逐漸轉向預計在明年初登場的頂級旗艦Find X10 Ultra。近日知名爆料人Digital Chat Station在網絡上公開了疑似該機的完整相機規格，顯示新機將配備200MP主鏡頭及雙潛望式長焦組合，進一步提升影像運算能力。
據流出的消息，OPPO Find X10 Ultra機背將搭載四鏡頭模組，當中主鏡頭採用1/1.12-inch 尺寸的200MP感光元件，並加入LOFIC技術，有效提升高動態範圍場景的拍攝表現。爆料指出主鏡頭感光元件型號為HPA/HPU，推測隸屬Samsung ISOCELL HPx系列。除了主鏡，該機還配備一枚採用1/1.3-inch尺寸感光元件的200MP潛望式長焦，以及一枚支援10x光學變焦的50MP潛望式長焦鏡頭。針對10x長焦部分，廠方目前仍在測試1/1.95-inch及1/2.76-inch兩款不同尺寸的感光元件，最終規格將視乎較大尺寸元件的量產進度而定。
拍攝及裁切相片更彈性
前置鏡頭方面，新機有望換上100MP像素搭配1:1比例的正方形感光元件，相比上一代Find X9 Ultra的50MP前置鏡頭有明顯提升，讓用家在拍攝及裁切相片時更具彈性。此外，網上亦有傳聞指該機將配備6.89-inch的BOE 2K LTPO屏幕，支援高達144Hz更新率。核心規格預計搭載Qualcomm最新Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6處理器，並內置8,500mAh大容量電池，為日常操作與長時間錄影提供充足電力。
有別於已經在海外多個地區開賣的標準版及Pro Max型號，OPPO Find X10 Ultra預計要到2027年上半年才會正式在國內市場亮相。由於距離實際發布尚有一段時間，廠方仍有可能對最終硬件作出調整，至於新機的具體定價及發售日子則有待官方日後確認。（來源:weibo）
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