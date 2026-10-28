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科技
出版：2026-Oct-28 13:45
更新：2026-Oct-28 13:45

OPPO Find X10 Ultra料明年初登場　影像運算能力提升

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OPPO Find X10

OPPO Find X10

隨着OPPO Find X10及Find X10 Pro Max於全球市場正式發表，外界焦點逐漸轉向預計在明年初登場的頂級旗艦Find X10 Ultra。近日知名爆料人Digital Chat Station在網絡上公開了疑似該機的完整相機規格，顯示新機將配備200MP主鏡頭及雙潛望式長焦組合，進一步提升影像運算能力。

據流出的消息，OPPO Find X10 Ultra機背將搭載四鏡頭模組，當中主鏡頭採用1/1.12-inch 尺寸的200MP感光元件，並加入LOFIC技術，有效提升高動態範圍場景的拍攝表現。爆料指出主鏡頭感光元件型號為HPA/HPU，推測隸屬Samsung ISOCELL HPx系列。除了主鏡，該機還配備一枚採用1/1.3-inch尺寸感光元件的200MP潛望式長焦，以及一枚支援10x光學變焦的50MP潛望式長焦鏡頭。針對10x長焦部分，廠方目前仍在測試1/1.95-inch及1/2.76-inch兩款不同尺寸的感光元件，最終規格將視乎較大尺寸元件的量產進度而定。

OPPO Find X10 Pro Max香港11月初發表 配備200MP三主鏡頭 OPPO Find X10系列全線升級採用 2nm 製程的 Dimensity 9600 Pro 香港方面已確認 OPPO Find X10 Pro Max 將於 11 月初正式發表 OPPO Find X10系列歐洲版本則全線調整為 7,150mAh 電池 2026 10 03 12 14 35 OPPO Find X10 Pro Max最早10月尾登陸香港 售價有待公布

拍攝及裁切相片更彈性

前置鏡頭方面，新機有望換上100MP像素搭配1:1比例的正方形感光元件，相比上一代Find X9 Ultra的50MP前置鏡頭有明顯提升，讓用家在拍攝及裁切相片時更具彈性。此外，網上亦有傳聞指該機將配備6.89-inch的BOE 2K LTPO屏幕，支援高達144Hz更新率。核心規格預計搭載Qualcomm最新Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6處理器，並內置8,500mAh大容量電池，為日常操作與長時間錄影提供充足電力。

有別於已經在海外多個地區開賣的標準版及Pro Max型號，OPPO Find X10 Ultra預計要到2027年上半年才會正式在國內市場亮相。由於距離實際發布尚有一段時間，廠方仍有可能對最終硬件作出調整，至於新機的具體定價及發售日子則有待官方日後確認。（來源:weibo

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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