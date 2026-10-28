HP閃購日銅鑼灣電腦開倉　手提電腦低至$1999起！（內附優惠詳情）

2026 HP閃購日即日起至11月2日一連6天舉行，選址銅鑼灣時代廣場，全場手提電腦低至$1999，商務筆電及精選配件都有超值優惠，有陳列品亦有全新品，即睇以下筍貨推介！

焦點優惠產品

場內手提電腦有入門級至高效選擇，手提電腦價格由$1999起跳，如限量6部的HP 15以及$2499的HP Laptop 15；而高階及新世代AI筆電方面，亦涵蓋如可翻芒的HP OmniBook Ultra Flip 14（開倉價$6899）、HP EliteBook 8 G1i（開倉價$6699）以及高效能遊戲筆電如Victus 16與OMEN系列，滿足不同專業工作者與遊戲玩家的需求。

桌面電腦與一體機都有提供多款商務與家用型號，包括HP OmniStudio X AiO 27（開倉價$8899）、HP ProDesk系列SFF桌面電腦以及迷你主機，部分指定型號更享有長達3年的上門有限保養。打印機及周邊配件則有HP Smart Tank 580與LaserJet系列，部分型號更附送超市禮券。此外，多款螢幕、背包與滑鼠等配件亦以特價發售。中小企業員工親臨現場並留低名片登記，即可免費獲贈$50電子超市禮券，數量有限。