Apple發布全新觸控版MacBook Pro　雙尺寸PROLED XDR屏幕、售價$22999起

Apple於今日正式發表新一代MacBook Pro配備PROLED XDR顯示器，為專業級筆記型電腦。這款旗艦新品並未有命名為傳聞中的MacBook Ultra，但亦首度配備雙層串聯OLED技術與直覺觸控體驗，搭載M5 Pro與M5 Max晶片，換上更輕薄便攜的機身設計，驚喜在於機身發光蘋果標誌回歸，全面釋放創作者、工程師及專業用戶的行動生產力。

新機最受矚目的亮點在於PROLED XDR顯示螢幕，提供14.2吋與16.3吋兩種尺寸選擇。受惠於串聯OLED架構與專屬顯示引擎，螢幕實現了高達2000尼特的HDR與SDR峰值亮度，並具備10,000,000:1的極致對比度與10Hz至120Hz的ProMotion自動適應更新頻率。除涵蓋廣色域P3，更首度原生支援Adobe RGB，在單一色彩預設模式下即可提供超過80%的Rec. 2020覆蓋率，搭配原廠校準與可選配的奈米紋理玻璃，在各類強光環境下皆能呈現極具真實感與深邃細節的專業級參考級畫面。

全新觸控屏幕連動態島

除了極致畫質，觸控技術更首次正式登陸Mac系列。這項全新體驗將觸控感測層直接整合至顯示面板內部以大幅降低延遲，讓用戶無論在瀏覽網頁、編輯剪輯或繪圖時都能精準點觸操作。全新設計的高穩定度鉸鏈與macOS 27 Golden Gate的手勢轉化架構，支援多點觸控。iPhone動態島也正式進駐Mac，成為Spotlight、即時動態以及全新升級的Siri AI的互動中樞，提供即時資訊與系統捷徑。

在效能與行動體驗方面，新機迎來了顯著升級。機身雖未有搭載最新的M6晶片，但可選M5 Pro與M5 Max晶片，各GPU核心均配備神經網路加速器，支援第三代光線追蹤與動態快取技術，可流暢執行數千億參數的本機端大型語言模型與複雜的3D渲染運算。