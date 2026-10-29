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科技
出版：2026-Oct-29 01:57
更新：2026-Oct-29 01:57

Apple發布全新觸控版MacBook Pro　雙尺寸PROLED XDR屏幕、售價$22999起

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Apple正式發布觸控版MacBook Pro，採用PROLED XDR顯示器與螢幕觸控。

Apple正式發布觸控版MacBook Pro，採用PROLED XDR顯示器與螢幕觸控。

Apple於今日正式發表新一代MacBook Pro配備PROLED XDR顯示器，為專業級筆記型電腦。這款旗艦新品並未有命名為傳聞中的MacBook Ultra，但亦首度配備雙層串聯OLED技術與直覺觸控體驗，搭載M5 Pro與M5 Max晶片，換上更輕薄便攜的機身設計，驚喜在於機身發光蘋果標誌回歸，全面釋放創作者、工程師及專業用戶的行動生產力。

MacBook Pro配PROLED XDR特別適合設計師進行精細操作。 MacBook Pro配PROLED XDR有14及16吋尺寸可選。 先進顯示引擎精準控制每一像素的色彩和亮度，呈現出色均勻亮度、出色陰影細節和卓越影像質素。 PROLED XDR支援P3及Adobe RGB色彩空間，可極致精準呈現HDR影片、攝影及印刷設計的色彩。 PROLED XDR可帶來震撼高光、深邃黑色，以及出色陰影細節。

亮麗PROLED XDR螢幕

新機最受矚目的亮點在於PROLED XDR顯示螢幕，提供14.2吋與16.3吋兩種尺寸選擇。受惠於串聯OLED架構與專屬顯示引擎，螢幕實現了高達2000尼特的HDR與SDR峰值亮度，並具備10,000,000:1的極致對比度與10Hz至120Hz的ProMotion自動適應更新頻率。除涵蓋廣色域P3，更首度原生支援Adobe RGB，在單一色彩預設模式下即可提供超過80%的Rec. 2020覆蓋率，搭配原廠校準與可選配的奈米紋理玻璃，在各類強光環境下皆能呈現極具真實感與深邃細節的專業級參考級畫面。

螢幕觸控體驗革新專業工作流程，創作方式更直接更個人。 MacBook Pro強大AI 功能，可在《LM Studio》等app上本機運行大型語言模型。 MacBook Pro比上代更加輕薄。

全新觸控屏幕連動態島

除了極致畫質，觸控技術更首次正式登陸Mac系列。這項全新體驗將觸控感測層直接整合至顯示面板內部以大幅降低延遲，讓用戶無論在瀏覽網頁、編輯剪輯或繪圖時都能精準點觸操作。全新設計的高穩定度鉸鏈與macOS 27 Golden Gate的手勢轉化架構，支援多點觸控。iPhone動態島也正式進駐Mac，成為Spotlight、即時動態以及全新升級的Siri AI的互動中樞，提供即時資訊與系統捷徑。

在效能與行動體驗方面，新機迎來了顯著升級。機身雖未有搭載最新的M6晶片，但可選M5 Pro與M5 Max晶片，各GPU核心均配備神經網路加速器，支援第三代光線追蹤與動態快取技術，可流暢執行數千億參數的本機端大型語言模型與複雜的3D渲染運算。

系統最高可配置128GB統一記憶體與16TB超高速儲存空間。全新散熱架構與更輕薄的OLED面板結構，14吋機型重量只有1.38kg至1.4kg，16吋機型則只重1.82kg至1.84kg，機身厚度亦進一步收窄至1.5至1.6cm，同時依然維持高達24小時的超長電池續航力，快充30分鐘內即可充至50%電量。

全新MacBook Pro配備手提電腦最出色音響系統，配置6個揚聲器，採用全新低音喇叭設計。 M5 Pro MacBook Pro可經單一Thunderbolt 5 連接埠，支援多達3個外置顯示器。 全新OLED面板SDR亮度高達2000尼特，結合頂級防反光塗層。

多項硬件升級

機身升級六揚聲器音響系統，低音表現加深達50%，並首度針對外接螢幕閉蓋模式提供專屬聲學調校；具備1200萬像素Center Stage相機與錄音室等級咪高峰。外接介面提供多達3個 Thunderbolt 5連接埠、HDMI、SDXC卡槽、MagSafe充電埠與3.5mm耳機孔，M5 Pro與M5 Max 分別支援外接最多3部與4部顯示器，並具備Wi-Fi 7與藍牙6連線規格。

新機備有太空黑及銀色兩款配色，即日起展開預購，並於11月6日起陸續出貨，14吋售價$22999起、16吋售價$26999起，可選配納米紋理玻璃、M5 Pro或M5 Max晶片及升級CPU、記憶體及儲存空間等，最頂級硬件配置可高達$111624。

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