RugOne Xsnap 7 Pro於香港上市 可拆式磁吸運動相機成焦點

Ulefone 旗下戶外通訊品牌 RugOne 正式在香港推出全新強固型 5G 手機 Xsnap 7 Pro，機背搭載一個僅重 39g 的可拆式磁吸運動相機，支援獨立拍攝及 5 米防水，更可配合 9,300mAh 大容量電池隨時補充電力。結合 Dimensity 8400 處理器及強悍的軍規防護標準，2GB RAM 加 512GB ROM 版本定價為 $7,499，即日正式上市。
RugOne 曾於 IFA Berlin 2026 展出的 Xsnap 7 Pro 正式登陸香港市場，新機將強固型智能手機與可拆式運動相機合而為一。手機背面設有一組磁吸相機模組，除了裝在機身直接拍攝外，拆下後亦能獨立運作，方便固定在頭盔或單車等戶外裝備上。
可拆式運動相機重量39g 133度廣角視野
該可拆式運動相機重量為39g，最高支援 2.7K 30fps 錄影，具備 133 度廣角視野，並內置智能略變修正、SteadyX 防震及水平鎖定功能，即使應付劇烈運動或 360 度移動依然能保持畫面平穩。相機支援5米防水，毋須額外加裝防水殼，並提供 FreeFrame 自由取景、縮時、慢動作等多種拍攝模式，獨立使用續航力約 40 分鐘。相機內置 64GB 儲存空間，影片可直接傳送至手機的 512GB 儲存空間內。此外，用戶可透過手機的 9,300mAh 電池為相機補充電力，最多可充 20 次，配合 Xsnap Go App 更能在 50 米範圍內進行實時畫面預覽、遙控及剪輯，最遠遙控距離達 50 米。
作為一款強固型智能手機，Xsnap 7 Pro 具備 IP68 及 IP69K 防塵防水等級，並通過 MIL-STD-810H 軍用標準測試，可在2米水深浸泡 30 分鐘，同時承受從 1.5 米高處跌落混凝土地面的衝擊。
RugOne Xsnap 7 Pro 5G機身正面採用一塊 6.67 吋 1.5K AMOLED 螢幕，覆蓋 Corning Gorilla Glass Victus 強化玻璃，支援 120Hz 螢幕刷新率，峰值亮度達 1,700 nits。硬件配置方面，該機配備聯發科 Dimensity 8400 5G 處理器，內建 12GB LPDDR5X RAM 及 512GB UFS 4.0 儲存空間，確保日常及多任務處理的流暢度。手機同時支援 eSIM，並設有螢幕指紋識別及兩個快捷鍵。
攝影與續航方面，Xsnap 7 Pro 搭載 5,000 萬像素主鏡頭，採用 Samsung GN9 感光元件並支援 OIS 光學防震與 EIS 電子防震，可進行 4K 錄影；另外配備一組附帶紅外線 LED 的 6,400 萬像素紅外線夜視鏡頭，在完全無光的環境下也能拍攝清晰黑白影像，前置鏡頭則為 3,200 萬像素，並提供專屬水底相機模式。系統方面預載 Android 16，官方承諾未來將提供至 Android 20 的系統更新，機內更整合了 Google Gemini、Circle to Search、即時 AI 翻譯、AI 通話摘要、AI 寫作助手及手寫算式識別等多項實用 AI 功能。手機內置的 9,300mAh 電池支援 45W 有線快充、50W 無線充電以及 10W 無線反向充電。
RugOne Xsnap 7 Pro 5G 的 12GB RAM 加 512GB ROM 版本定價為 $7,499，即日上市。