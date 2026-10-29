RugOne Xsnap 7 Pro於香港上市 可拆式磁吸運動相機成焦點

Ulefone 旗下戶外通訊品牌 RugOne 正式在香港推出全新強固型 5G 手機 Xsnap 7 Pro，機背搭載一個僅重 39g 的可拆式磁吸運動相機，支援獨立拍攝及 5 米防水，更可配合 9,300mAh 大容量電池隨時補充電力。結合 Dimensity 8400 處理器及強悍的軍規防護標準，2GB RAM 加 512GB ROM 版本定價為 $7,499，即日正式上市。

RugOne 曾於 IFA Berlin 2026 展出的 Xsnap 7 Pro 正式登陸香港市場，新機將強固型智能手機與可拆式運動相機合而為一。手機背面設有一組磁吸相機模組，除了裝在機身直接拍攝外，拆下後亦能獨立運作，方便固定在頭盔或單車等戶外裝備上。