HUAWEI nova 闊直板手機規格流出 門檻較Pura系列低吸引年輕用家

早前 HUAWEI 推出的 16:9.5 比例闊直板手機 Pura X View 在市場反應熱烈，供不應求。近日有爆料指出，HUAWEI 打算將這款嶄新的闊屏幕設計下放至主打年輕市場的 nova 系列手機。據悉全新的 nova 闊直板手機將會以 12GB RAM 起步，並採用與 Pura 系列相似的垂直鏡頭排列設計，預計能進一步降低用戶體驗闊直板手機的門檻。

12GB RAM 起步 後置直排鏡頭

據數碼博主最新爆料，HUAWEI nova 系列即將迎來全新的闊直板機型。目前初步規劃顯示，該款新機將會提供 12GB RAM 的起步配置。在機身設計方面，新機的後置鏡頭模組會採用垂直排列方式，整體的設計語言與現時的 Pura 闊直板家族保持一致，並會提供黑、白、紫三種配色選擇。由於 nova 系列的市場定位較 Pura 產品線低，預計這款新機將能進一步拉低闊屏手機的入手門檻，以吸引更廣泛的年輕用戶群體。