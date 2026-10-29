HUAWEI nova 闊直板手機規格流出 門檻較Pura系列低吸引年輕用家

早前 HUAWEI 推出的 16:9.5 比例闊直板手機 Pura X View 在市場反應熱烈，供不應求。近日有爆料指出，HUAWEI 打算將這款嶄新的闊屏幕設計下放至主打年輕市場的 nova 系列手機。據悉全新的 nova 闊直板手機將會以 12GB RAM 起步，並採用與 Pura 系列相似的垂直鏡頭排列設計，預計能進一步降低用戶體驗闊直板手機的門檻。
12GB RAM 起步 後置直排鏡頭
據數碼博主最新爆料，HUAWEI nova 系列即將迎來全新的闊直板機型。目前初步規劃顯示，該款新機將會提供 12GB RAM 的起步配置。在機身設計方面，新機的後置鏡頭模組會採用垂直排列方式，整體的設計語言與現時的 Pura 闊直板家族保持一致，並會提供黑、白、紫三種配色選擇。由於 nova 系列的市場定位較 Pura 產品線低，預計這款新機將能進一步拉低闊屏手機的入手門檻，以吸引更廣泛的年輕用戶群體。
Pura X View銷量理想
闊直板手機的市場潛力不容忽視，據市場數據顯示，於9月正式上市的 HUAWEI Pura X View，至今銷量已達到 65.2 萬部，而且目前依然處於供不應求的狀態。作為市場首款採用闊直板設計的智能手機，Pura X View 首發配備 16:9.5 比例的 6.39 吋 OLED 直屏(2232 x 1320)。這種有別於主流 20:9 比例的設計，大幅提升了橫向顯示面積，用戶在觀看 16:9 影片時能有效減少黑邊，橫屏進行遊戲時亦可獲得更寬闊的視野。同時，在瀏覽文件或網頁時，單一屏幕畫面能夠展示更多文字資訊，減少頻繁滑動縮放的操作，兼顧了觀影與辦公等不同場景的實際需求。
Pura X View 的屏幕採用了 1.05mm 的四等邊超窄黑邊設計，令屏佔比高達 96.1%。機身尺寸控制同樣出色，厚度僅為 6.68mm，整機重量則為 201g。在輕薄的機身內部，廠方加入了 7000mAh 的大容量電池，重度使用下續航力可達 1.5 天，連續播放長影片更可達 31 小時。至於硬件效能方面，該機配備 Kirin 9030S 晶片，出廠預載 HarmonyOS 7 作業系統，官方表示透過軟硬件及雲端深度協同，整機效能提升了 28%。