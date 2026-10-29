影之刃零今日發售登Steam全球榜冠軍 甄子丹任武術指導加持呈現高速近戰

以中式武俠為背景的動作遊戲《影之刃零》（Phantom Blade Zero）今日正式發售，上市前預購量已突破85萬份，預計收入達4,300萬美元（約3.37億港元），登上Steam全球暢銷榜冠軍。 全球媒體評分近90分 高於《黑神話：悟空》 3A大作《影之刃零》以中國武俠世界為背景，融合中國古代多種冷兵器、傳統武術、京劇及舞獅等元素，打造充滿東方特色的動作戰鬥體驗，知名中國功夫影星甄子丹也在遊戲中亮相。開發團隊透過動作捕捉、3D掃描等技術，重現中國傳統城鎮與村落景觀，並邀請甄子丹擔任動作顧問，力求呈現宛如武俠電影般的戰鬥場面。

甄子丹在遊戲中亮相 遊戲全球媒體評分於10月26日解禁，數十間媒體給予90分以上的高分，整體平均接近90分，高於《黑神話：悟空》發售前的媒體評分。多家國外知名遊戲媒體對作品的動作設計與視覺風格給予肯定，形容戰鬥「順滑到不可思議」，武俠招式銜接流暢，獨特美學貫穿遊戲始終，戰鬥手感更帶有武俠電影的臨場感。

《影之刃零》預告片