Ultrahuman Ring AIR智能戒指實試 超輕巧佩戴健康管家

傳統智能手錶雖然功能全面，但睡眠或日常穿搭時仍會覺得厚重累贅。智能穿戴科技平台Ultrahuman Ring AIR結合先進生物數據追蹤與個人化AI演算法的微型穿戴裝置，特別為都市人全天候無縫管理睡眠品質、體能恢復及代謝健康，重新定義貼身的健康追蹤體驗。
Ultrahuman Ring AIR戒指以輕巧為賣點，外殼採用堅固耐用的鈦合金材質打造，整體重量僅2.4g，實際全日佩戴無感舒適，尤其是睡眠時沒有手腕的異物感與束縛感。具備10 ATM的防水等級，洗澡與游泳都可以不除下，舒服得幾乎沒存在感。
三大指數分析健康
戒指內部配備精密感測器與非接觸式皮膚溫度感測器，能將複雜的生理訊號整合為三大直觀的每日核心指標：追蹤深淺睡眠與快速動眼期的「睡眠指數」、結合心率變異性(HRV)與靜止心率評估狀態的「恢復分數」，以及監測步數與熱量消耗的「活動指數」，所有指數都有微細變化記錄，感覺專業仔細。
特別值得一讚是手機應用程式的實用性，系統不僅呈現冷冰冰的數據，更會提供可執行的晝夜節律與提神時間指引，例如提醒每日最佳的晨光照射時間，以及咖啡因攝取截止時間，真正將生物數據轉化為改善睡眠與生活作息的具體行動建議，使用上更人性化，而且整體設計精美清晰。
零訂閱費使用
Ultrahuman Ring AIR採取零訂閱費政策，承諾核心功能、App持續更新及個人健康數據終身免費，省下了長遠的隱形成本。要使用更進階的付費功能，則可以彈性加入適合自己功能，例如女性生理周期與微細體溫變化追蹤，令用法更個人化。
戒指單次充電約1.5至2小時即可完全充滿，並能連續使用4至5天。充電器尺寸亦細小，即使要旅行出差，要收納亦便攜。戒指提供鈦金屬、啞光灰、金色、銀色及玫瑰金5種配色，官網現時有7折優惠，售價$1,959起，是香港市場極具競爭力的健康穿戴之選。
查詢：3520 3538