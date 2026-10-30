Ultrahuman Ring AIR智能戒指實試 超輕巧佩戴健康管家

傳統智能手錶雖然功能全面，但睡眠或日常穿搭時仍會覺得厚重累贅。智能穿戴科技平台Ultrahuman Ring AIR結合先進生物數據追蹤與個人化AI演算法的微型穿戴裝置，特別為都市人全天候無縫管理睡眠品質、體能恢復及代謝健康，重新定義貼身的健康追蹤體驗。

Ultrahuman Ring AIR戒指以輕巧為賣點，外殼採用堅固耐用的鈦合金材質打造，整體重量僅2.4g，實際全日佩戴無感舒適，尤其是睡眠時沒有手腕的異物感與束縛感。具備10 ATM的防水等級，洗澡與游泳都可以不除下，舒服得幾乎沒存在感。