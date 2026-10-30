CMF首款揚聲器Speaker S及M實測 可愛牛奶盒造型 驚喜沉浸音效

CMF Speaker S及M帶來品牌招牌鮮橙色及松綠色，設計新穎。

Nothing旗下以鮮明色彩與極簡工業設計品牌CMF，正式進軍便攜式音訊市場，在香港推出首款手提式揚聲器系列Speaker S及Speaker M，全新系列延續了品牌標誌性的幾何設計語言，兩個不同尺寸，將搶眼外觀、均衡音質與強悍的戶外耐用性融為一體。 彩色牛奶盒設計 CMF Speaker系列在設計細節與操控直覺度上令人相當驚喜，兩款機身均提供白色、深灰色、橙色和綠松石色4種選擇，機身設有極具手感的實體旋鈕，採用不同形狀，只須轉動或按壓即可直接控制播放、曲目切換、音量及重低音功能。直立式的Speaker S設有機身圓環，而Speaker M則有把手設計。特別支援可更換面板、旋鈕及標準化3D列印客製化配件，打造獨一無二的專屬外觀。

立體沉浸音效 小巧的Speaker S內置客製化調校的45毫米全頻驅動單元及雙被動式低音單元，在70Hz至20kHz 頻率範圍內可提供10W RMS輸出功率；而體積較大的Speaker M則採用雙驅動單元密閉式箱體設計，結合25W低音單元與10W高音單元，在60Hz至20kHz頻段下輸出高達35W RMS功率，帶來更深沉的低頻與出色的人聲樂器分離度。 兩款均採用藍牙6.0，支援NFC輕觸配對、快速配對、雙裝置同時連接，以及支援低延遲播放的USB-C音訊介面。具備IP68級防塵防水能力，並在50%音量及開啟重低音模式下提供長達18小時的續航力，充電10分鐘播放1小時的快充功能。

聽感表現上，內置的硬體級自適應調音演算法能即時分析並優化聲音平衡，開啟超重低音可感受到低頻力量，但就稍欠自然；寬廣聲場功能使用M聽起來更加立體，空間感效果較S好。透過Nothing X應用程式切換4種均衡器預設模式，或利用Auracast派對模式串聯喇叭同步播放，但必須配對兩台相同型號，不可將S與M混搭組合。 CMF Speaker S及M極高性價比，售價分別$499及$899，為千元內兼具潮流外型與強悍規格的誠意之選。 查詢：3183 0168