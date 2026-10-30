Connecty LivePro自拍神器實測！　2.41吋螢幕配48kHz無線收音

對於習慣一個人拍攝的創作者而言，想利用畫質最強的手機後置鏡頭自拍，卻因為看不見螢幕而只能「靠估」構圖，同時還要兼顧收音品質與快門操作相當高難度。主打「連結」與「簡捷」的科技品牌Connecty推出的Connecty LivePro自拍螢幕，將畫面監看、無線收音與遠端遙控整合於一身，單人手機創作流程更簡便輕鬆。

輕巧易用自拍螢幕

Connecty LivePro機身只重58g，輕便易攜，可磁吸手機背面。配備一塊2.41吋的IPS監看螢幕，支援鏡像顯示、畫面縮放以及4級亮度調節功能，背對手機鏡頭仍能清晰掌握畫面構圖，即使在戶外陽光下依然能清楚顯示，鏡像與縮放功能亦流暢不延遲。使用時更只需將USB-C插入手機之中，開啟相機即可，不需複雜設定。可惜螢幕只可作鏡像顯示，未能觸控操作，亦不能顯示到剩餘電量。

機身內置二合一磁吸遙控器，具備全指向無線咪高峰，支援高規格的48kHz/24bit音訊採樣率，頻率響應範圍達80Hz至20kHz，具備低延遲與高解析度音質特性，達到錄音室級別收音質素。咪高峰更內置一鍵降噪模式及低頻濾除設計，無線咪重量僅約8.8g，單次充電續航力約為5.5小時，而內置的遙控快門有效操作距離更可達數十公尺。