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科技
出版：2026-Oct-30 13:12
更新：2026-Oct-30 13:12

Samsung Galaxy S27 多款新機續設25W有線快充 電量成未知數

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續用 25W 有線快充！Samsung Galaxy S27 多款新機通過丹麥 UL 認證!

續用 25W 有線快充！Samsung Galaxy S27 多款新機通過丹麥 UL 認證!

繼上月內地 3C 認證後，Samsung Galaxy S27 再次獲得丹麥 UL Solutions (Demko) 機構認證。測試文件顯示新機支援 9V/2.77A 輸出，即約 25W 有線快充，規格與上一代 Galaxy S26 看齊。無線充電方面預計維持 15W，至於電池容量是否沿用 4,300 mAh 則有待進一步確認。

Samsung 新一代旗艦手機 Galaxy S27 的相關監管機構認證資料陸續流出。繼上月型號為 SM-S9520 的裝置通過中國 3C 認證後，近期再有數款相信屬於 Galaxy S27 系列的新機通過丹麥 UL Solutions (Demko) 的認證，進一步確認了新機的充電技術規格。

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據丹麥 UL Solutions 最新發出的認證文件顯示，該批 Samsung 新機支援 9V DC 及 2.77A 的電力輸出，計算出來的最高功率約為 24.93W。按照業界慣例，官方將會以 25W 快充作為主要宣傳規格。這項數據與今年 2 月發表的上一代 Galaxy S26 完全相同，代表 Samsung 在標準版旗艦的有線充電速度上未有作出調整。

Galaxy S26 配備4,300 mAh電池

除了有線快充之外，參考上一代 Galaxy S26 支援 15W 無線充電的設定，預計 Galaxy S27 亦會延續相同的無線充電規格。至於機身電池容量方面，前代 Galaxy S26 配備了 4,300 mAh 電池，新機是否會提升電量抑或保持不變，仍有待後續更多認證資料或官方消息公布。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

據丹麥 UL Solutions 最新發出的認證文件顯示，該批 Samsung 新機支援 9V DC 及 2.77A 的電力輸出，計算出來的最高功率約為 24.93W

據丹麥 UL Solutions 最新發出的認證文件顯示，該批 Samsung 新機支援 9V DC 及 2.77A 的電力輸出，計算出來的最高功率約為 24.93W

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