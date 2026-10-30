Samsung Galaxy S27 多款新機續設25W有線快充 電量成未知數

Samsung 新一代旗艦手機 Galaxy S27 的相關監管機構認證資料陸續流出。繼上月型號為 SM-S9520 的裝置通過中國 3C 認證後，近期再有數款相信屬於 Galaxy S27 系列的新機通過丹麥 UL Solutions (Demko) 的認證，進一步確認了新機的充電技術規格。

繼上月內地 3C 認證後，Samsung Galaxy S27 再次獲得丹麥 UL Solutions (Demko) 機構認證。測試文件顯示新機支援 9V/2.77A 輸出，即約 25W 有線快充，規格與上一代 Galaxy S26 看齊。無線充電方面預計維持 15W，至於電池容量是否沿用 4,300 mAh 則有待進一步確認。

據丹麥 UL Solutions 最新發出的認證文件顯示，該批 Samsung 新機支援 9V DC 及 2.77A 的電力輸出，計算出來的最高功率約為 24.93W。按照業界慣例，官方將會以 25W 快充作為主要宣傳規格。這項數據與今年 2 月發表的上一代 Galaxy S26 完全相同，代表 Samsung 在標準版旗艦的有線充電速度上未有作出調整。

Galaxy S26 配備4,300 mAh電池

除了有線快充之外，參考上一代 Galaxy S26 支援 15W 無線充電的設定，預計 Galaxy S27 亦會延續相同的無線充電規格。至於機身電池容量方面，前代 Galaxy S26 配備了 4,300 mAh 電池，新機是否會提升電量抑或保持不變，仍有待後續更多認證資料或官方消息公布。