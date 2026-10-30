BleeqUp Rover運動智能眼鏡登場　僅重53克＋三段可調鏡頭3K/60fps HDR畫質

傳統運動相機往往有配戴負重、視角固定以及後期剪輯繁瑣等限制，智能穿戴科技品牌BleeqUp 正式在香港推出第二代運動智能眼鏡BleeqUp Rover，將高規格的3K即時HDR攝錄、AI智能剪輯以及開放式氣傳導音訊技術，濃縮進一副僅重53g的極輕量鏡框之中，單車、跑步及行山愛好者特別適合。
可調視角鏡頭
BleeqUp Rover今代首創「三角度可調視角」鏡頭，支援用家手動在-10°、0°及15°之間自由調整傾角，貼合不同運動的頭部姿態與視線方向。感光元件方面配備Sony 1600萬像素感測器及120° 廣闊視角，支援3K 60fps HDR高清錄影，配合專為運動優化的EIS電子防震技術、超級夜景模式與強大逆光表現，在黑夜環境依然能穩定捕捉暗部與高光細節，真實還原第一人稱視角。系統支援16:9及9:16橫直畫面比例切換與無縫循環錄影，方便用家在社文媒體上直接出post。
眼鏡採用開放式氣傳導耳機技術，內置兩個揚聲器與5個咪高峰陣列，運動時能對四周交通路況保持警覺。強大的風噪抑制設計確保在時速高達35公里的騎行下，語音通話及無距離限制的即時對講功能依然清晰，對講機功能方便隨時與隊友建立頻道聯繫。支援語音拍攝功能，可以透過指令即時操作眼鏡進行拍攝，更加方便直觀。
配合專屬手機應用程式，內建「AI智慧精華片段」能自動偵測並捕捉運動過程中的高光時刻，再透過「AI一鍵剪輯」將零散素材即時轉化為高質素短片。首創的「AI影片路書」功能，更能將運動軌跡、地圖路線、關鍵數據統計與拍攝片段自動整合成故事化的運動大片，甚至採用本地數據控制以確保用家私隱。
標配蔡司鏡片
BleeqUp Rover採用抗敏耐用的全新TR90輕量材質鏡框及可調式鼻墊，整機僅重53g並具備IP65 防塵防水等級，更配有ZEISS蔡司鏡片，提供UV400全面防護及防反射功能，亦可隨時更換不同鏡片。眼鏡本體的電池僅支援連續錄影1小時或連續音訊播放8小時，若單靠眼鏡本身進行馬拉松或長途單車錄影會略顯不足，必須配合專屬的Power Plus行動電源使用，將續航力大幅延長至最高5小時連續錄影或48小時連續音訊播放。
BleeqUp Rover提供32GB及64GB兩個內建儲存空間版本，不設外置記憶卡擴充，價錢分別為$3099及$3599。於豐澤官方網店及指定豐澤TechLife門市發售，首30名於指定門市入手可免費獲贈隨機配色的變色鏡片一副。