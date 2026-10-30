BleeqUp Rover運動智能眼鏡登場　僅重53克＋三段可調鏡頭3K/60fps HDR畫質

傳統運動相機往往有配戴負重、視角固定以及後期剪輯繁瑣等限制，智能穿戴科技品牌BleeqUp 正式在香港推出第二代運動智能眼鏡BleeqUp Rover，將高規格的3K即時HDR攝錄、AI智能剪輯以及開放式氣傳導音訊技術，濃縮進一副僅重53g的極輕量鏡框之中，單車、跑步及行山愛好者特別適合。

可調視角鏡頭

BleeqUp Rover今代首創「三角度可調視角」鏡頭，支援用家手動在-10°、0°及15°之間自由調整傾角，貼合不同運動的頭部姿態與視線方向。感光元件方面配備Sony 1600萬像素感測器及120° 廣闊視角，支援3K 60fps HDR高清錄影，配合專為運動優化的EIS電子防震技術、超級夜景模式與強大逆光表現，在黑夜環境依然能穩定捕捉暗部與高光細節，真實還原第一人稱視角。系統支援16:9及9:16橫直畫面比例切換與無縫循環錄影，方便用家在社文媒體上直接出post。

眼鏡採用開放式氣傳導耳機技術，內置兩個揚聲器與5個咪高峰陣列，運動時能對四周交通路況保持警覺。強大的風噪抑制設計確保在時速高達35公里的騎行下，語音通話及無距離限制的即時對講功能依然清晰，對講機功能方便隨時與隊友建立頻道聯繫。支援語音拍攝功能，可以透過指令即時操作眼鏡進行拍攝，更加方便直觀。