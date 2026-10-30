DJI Osmo Pocket 4P珠光白版本開售　實試60mm中焦鏡頭＋智慧跟隨8.0功能

DJI Osmo Pocket 4P珠光白正式上市，標準套裝售價為$4699。

DJI Osmo Pocket 4P雙主鏡頭口袋電影機向來備受追捧，今次更新推全新「珠光白」版本，外觀更加吸睛，試機時更受不少途人注目詢問，配備1吋感光元件、60mm中焦鏡頭及強大追蹤功能，具備專業級電影記錄實力，還未入手的話絕對可以考慮！

吸睛質感白機身 Osmo Pocket 4P珠光白版本打破傳統攝影器材非黑即灰的沉悶印象，手柄位置與雲台外殼特別採用以白雲母及合成雲母為基底的雲母珠光顏料，並經由多塗多烤複合工藝處理，在光線與角度變化下能呈現柔和且具層次的珍珠光澤，擺脫了一般純白色的平直塑膠感，極具質感。淺色數碼產品往往容易弄髒或發黃，DJI為此在塗層中特別加入抗指紋與抗污處理，保留細膩觸感的同時大幅提升了日常耐用度。不過相比深色系機身，始終使用痕跡在視覺上仍可能較為顯眼。

17級動態範圍 核心影像規格與光學表現，Osmo Pocket 4P跟黑色版本沒有分別。搭載雙主鏡頭系統，1吋感光元件的廣角主相機，支援最高17級動態範圍與D-Log 2色彩模式，即使面對強烈逆光或光差極大的複雜場景，依然能完整保留豐富的明暗細節。第二枚60mm中焦鏡頭，配備f/1.8大光圈，特別喜歡自然的光學背景虛化，影出來的效果媲美手機甚至相機。支援最高4K/240fps超高格率慢動作、10-bit色深以及機內底片色調，後期專業調色還是直出分享都沒有問題，不過要留意在兩個固定焦段之間的切換，仍然有一下轉換的跳動。

機身搭載三軸機械增穩技術與全新「智慧跟隨8.0」功能，跟拍時畫面穩定流暢，DJI絕對有信心保證。內建高達103GB的儲存空間，記憶卡售價高昂的今天，如果並非4K拍攝，一般拍攝也能應付有餘。另支援最高800MB/s超高速有線傳輸、最長達210分鐘的續航力及快充，也沒有甚麼可挑剔的地方。

DJI Osmo Pocket 4P標準套裝即日起開售，售價為$4699。

即日起開售 DJI Osmo Pocket 4P珠光白版本現已於DJI官方線上商店及線下授權體驗店同步發售，標準套裝售價為$4699，包主機、補光燈、手柄及收納袋；亦可加購DJI Care保養服務，1年版$359（包2次低價替換），2年版則為$619（包4次低價替換）。不過建議加購腳架及遙控圖傳，使用體驗會更加圓滿。