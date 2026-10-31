Google帳號容量爆滿唔駛驚　4招極速清理Gmail慳幾GB

Google帳號提供的15GB免費儲存空間，其實是由Gmail、Google Drive 及 Google Photos共同使用。很多時候Gmail往往是那個不知不覺佔用大量空間的元兇，多年來累積的附件、電子報及系統通知相當佔位。與其每個月付費升級容量，不如學識利用以下四組Gmail專屬搜尋指令，只需直接貼到搜尋欄，5分鐘就可以輕鬆清出幾GB空間，解決容量不足的煩惱。
先下載及保留重要文件
要找出佔用空間的元兇，首先可以處理帶有大型附件的舊郵件。大家可以在搜尋欄輸入「larger:10m older_than:1y」，系統就會找出所有大於10MB並且超過一年的郵件。這類信件通常是舊海報或早期的影片檔案，如果想再精準一點，也可以將條件改為「larger:25m」由最大件的檔案開始清理。
另外，針對含有PDF附件的郵件，只需輸入「has:attachment filename:pdf」，過往的電子機票、發票或是說明書就會馬上現形。用家可以先下載需要保留的重要文件，然後將剩餘的無用郵件一次過勾選刪除。
「立即清空垃圾桶」
除了大型附件，推廣郵件和系統通知亦是消耗容量的大戶。最直接的方法是輸入「category:promotions」，這組指令會列出所有被歸類為推廣的郵件，包括過往的網購優惠及節日宣傳，隨時可以清空數以千計的舊信件。如果想清理半年以上未曾開啟的系統通知及電子報，可以使用「from:(no-reply OR newsletter) older_than:6m」指令。用戶甚至可以將不同條件混合使用，例如「category:promotions older_than:1y」去針對刪除一年以上的推廣郵件。
在完成上述的清理步驟後，最關鍵的一步是前往垃圾桶點擊「立即清空垃圾桶」，這樣儲存空間才會真正釋放出來。清理完 Gmail 之後，建議前往Google One儲存空間管理頁面查看整體容量分布，因為平日的WhatsApp備份同樣會計入這限額之內。只要養成定期清理的習慣，其實免費提供的容量已經相當夠用。
文章獲Mobile Magazine授權轉載