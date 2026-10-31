Google帳號容量爆滿唔駛驚　4招極速清理Gmail慳幾GB

Google帳號提供的15GB免費儲存空間，其實是由Gmail、Google Drive 及 Google Photos共同使用。很多時候Gmail往往是那個不知不覺佔用大量空間的元兇，多年來累積的附件、電子報及系統通知相當佔位。與其每個月付費升級容量，不如學識利用以下四組Gmail專屬搜尋指令，只需直接貼到搜尋欄，5分鐘就可以輕鬆清出幾GB空間，解決容量不足的煩惱。

先下載及保留重要文件

要找出佔用空間的元兇，首先可以處理帶有大型附件的舊郵件。大家可以在搜尋欄輸入「larger:10m older_than:1y」，系統就會找出所有大於10MB並且超過一年的郵件。這類信件通常是舊海報或早期的影片檔案，如果想再精準一點，也可以將條件改為「larger:25m」由最大件的檔案開始清理。