iPhone Air 2傳與iPhone 18同步登場　維持超薄機身賣點

預計在明年春季與iPhone 18及iPhone 18e同步登場的iPhone Air 2，近日有更多詳細規格流出。據最新消息指，這款主打輕薄的新機將維持5.2mm厚度，並會用上與Pro系列同級的2nm A20晶片、升級48MP雙主鏡頭以及稍為增大的電池容量。本文為大家整理iPhone Air 2曝光的硬件細節。

蘋果預計會在明年春季推出全新的iPhone Air 2，並與iPhone 18以及iPhone 18e同期發表。雖然早前已有傳聞指新機會採用更薄的設計及雙鏡頭模組，但知名爆料人「數碼閒聊站」近日再次透露了更多具體細節。消息指出iPhone Air 2將配備6.55吋的平邊OLED屏幕，採用標準屏幕比例，同時支援120Hz更新率以及1.5K+解像度，提供更流暢清晰的顯示效果。