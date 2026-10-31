iPhone Air 2傳與iPhone 18同步登場　維持超薄機身賣點

預計在明年春季與iPhone 18及iPhone 18e同步登場的iPhone Air 2，近日有更多詳細規格流出。據最新消息指，這款主打輕薄的新機將維持5.2mm厚度，並會用上與Pro系列同級的2nm A20晶片、升級48MP雙主鏡頭以及稍為增大的電池容量。本文為大家整理iPhone Air 2曝光的硬件細節。
蘋果預計會在明年春季推出全新的iPhone Air 2，並與iPhone 18以及iPhone 18e同期發表。雖然早前已有傳聞指新機會採用更薄的設計及雙鏡頭模組，但知名爆料人「數碼閒聊站」近日再次透露了更多具體細節。消息指出iPhone Air 2將配備6.55吋的平邊OLED屏幕，採用標準屏幕比例，同時支援120Hz更新率以及1.5K+解像度，提供更流暢清晰的顯示效果。
內置電池會比上代更大
硬件配置方面，據報iPhone Air 2將會搭載全新的2nm製程A20系列晶片，該款晶片預計亦會應用於iPhone 18 Pro系列及iPhone Duo之上，為裝置提供頂級的運算效能。至於拍攝部分，機背預期會換上全新的雙鏡頭組合，分別為一枚48MP廣角主鏡以及一枚48MP超廣角鏡頭，整體攝影質素將有顯著提升。
考慮到硬件方面的升級，消息指iPhone Air 2內置電池會比上代更大，早前有傳聞提到其容量大約在3,500mAh或以上水平。其他細節方面，新機的機身厚度將維持在極致的5.2mm，外觀設計大致會沿用初代iPhone Air的風格，同時亦會配備最新的N2無線晶片與C2數據機。
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