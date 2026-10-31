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科技
出版：2026-Oct-31 13:45
更新：2026-Oct-31 13:45

OPPO Find X10 Ultra傳測試兩款處理器　 Snapdragon料跑出

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OPPO Find X10 Ultra 處理器規格流出：傳同時測試 Dimensity 9600 Pro 及 Snapdragon 晶片

OPPO Find X10 Ultra 處理器規格流出：傳同時測試 Dimensity 9600 Pro 及 Snapdragon 晶片

OPPO上代旗艦Find X9 Ultra於今年4月發表時採用Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，外界普遍預期新一代OPPO Find X10 Ultra將繼續沿用Qualcomm方案。不過最新消息指出，OPPO目前正為Find X10 Ultra同時測試MediaTek Dimensity 9600 Pro及下一代Snapdragon處理器。若最終選擇MediaTek平台，將會配合專屬的Lumo True Image Engine影像演算法。

據微博上的爆料指出，OPPO尚未就Find X10 Ultra的最終處理器方案下定論。目前廠方正在測試搭載MediaTek Dimensity 9600 Pro的版本，並針對該晶片深度定製影像處理演算法，以配合自家的Lumo True Image Engine技術。不過該名爆料者亦在帖文留言區補充，OPPO同時在測試另一款搭載Snapdragon晶片（預計為Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6）的原型機，而且廠方最終選擇採用Snapdragon方案的可能性仍然相當高。

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差異取決於相機配置

如果OPPO Find X10 Ultra最終落實採用MediaTek晶片，意味着它將與同系列的OPPO Find X10 Pro Max共用相同的Dimensity 9600 Pro處理器，兩者的主要差異將取決於相機模組的配置。

據傳Find X10 Ultra會搭載配備LOFIC技術的1/1.12吋感光元件200MP主鏡頭，另外配搭一顆200MP潛望式長焦鏡頭、一顆具備10x光學變焦的50MP潛望式鏡頭，以及一枚採用方形感光元件的100MP自拍鏡頭。(來源:hitech24)

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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