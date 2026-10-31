OPPO Find X10 Ultra傳測試兩款處理器　 Snapdragon料跑出

OPPO上代旗艦Find X9 Ultra於今年4月發表時採用Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，外界普遍預期新一代OPPO Find X10 Ultra將繼續沿用Qualcomm方案。不過最新消息指出，OPPO目前正為Find X10 Ultra同時測試MediaTek Dimensity 9600 Pro及下一代Snapdragon處理器。若最終選擇MediaTek平台，將會配合專屬的Lumo True Image Engine影像演算法。

據微博上的爆料指出，OPPO尚未就Find X10 Ultra的最終處理器方案下定論。目前廠方正在測試搭載MediaTek Dimensity 9600 Pro的版本，並針對該晶片深度定製影像處理演算法，以配合自家的Lumo True Image Engine技術。不過該名爆料者亦在帖文留言區補充，OPPO同時在測試另一款搭載Snapdragon晶片（預計為Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6）的原型機，而且廠方最終選擇採用Snapdragon方案的可能性仍然相當高。