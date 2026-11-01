Samsung Intelligent Eyewear傳12月上架　配備Gemini

Samsung旗下全新智能眼鏡Intelligent Eyewear的發售時間近日有新消息傳出。早前有南韓方面消息指產品將於11月登場，而最新報道則透露這款新品將定於12月中旬正式開賣。首波發售地區預計僅限南韓與美國，歐洲、中國及日本等市場暫時不會納入首發名單。這款眼鏡確認搭載Android XR平台與Gemini，主打語音及AI互動體驗，可視為品牌拓展穿戴市場的新嘗試。

據了解，Samsung這次的營銷策略與早前推出的Galaxy XR相似，計劃先在南韓及美國市場觀察消費者反應，其後再考慮擴展至其他地區。參考Galaxy XR的經驗，該產品去年10月於美韓兩國率先發售，直至今年7月才登陸英國市場。硬件配置方面，Intelligent Eyewear不設顯示螢幕，但配備了鏡頭、麥克風與揚聲器。裝置內建Snapdragon AR1 Gen 1晶片，官方指單次充電可提供長達9小時的電池續航力。