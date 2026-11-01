Samsung Galaxy S27 Ultra揀處理器　歐洲版傳用原款

過去數個月，關於Samsung新一代旗艦機Galaxy S27 Ultra所採用的處理器版本一直傳聞不斷。早前曾有指Samsung計劃在部分地區的頂級型號中引入自家製晶片，不過據知名爆料人Ice Universe的最新消息指出，歐洲市場的Galaxy S27 Ultra預計會繼續維持採用Qualcomm處理器，而南韓市場的版本則尚未有最終定案。

Snapdragon傳有過熱問題

回顧Galaxy S27 Ultra的晶片配置傳聞，早於7月時市場有消息指該機將會全球統一採用Snapdragon晶片，而同系列其他型號在北美以外地區則配備Exynos 2700。隨後在9月初，有內部人士透露Samsung正為歐洲及南韓市場生產搭載Exynos 2700的測試機。