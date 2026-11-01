Samsung Galaxy S27 Ultra揀處理器　歐洲版傳用原款

過去數個月，關於Samsung新一代旗艦機Galaxy S27 Ultra所採用的處理器版本一直傳聞不斷。早前曾有指Samsung計劃在部分地區的頂級型號中引入自家製晶片，不過據知名爆料人Ice Universe的最新消息指出，歐洲市場的Galaxy S27 Ultra預計會繼續維持採用Qualcomm處理器，而南韓市場的版本則尚未有最終定案。
Snapdragon傳有過熱問題
回顧Galaxy S27 Ultra的晶片配置傳聞，早於7月時市場有消息指該機將會全球統一採用Snapdragon晶片，而同系列其他型號在北美以外地區則配備Exynos 2700。隨後在9月初，有內部人士透露Samsung正為歐洲及南韓市場生產搭載Exynos 2700的測試機。
進入10月後消息更加反覆，先是傳出Exynos 2700開始量產，隨後又指Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6在Samsung的內部測試中出現過熱問題，雖然Qualcomm方面迅速否認相關說法，但上周再有傳聞指出Exynos 2700在內部測試中的表現再次超越對手。
南韓型號處理器仍未定
就在各種情報滿天飛之際，Ice Universe最新釋出的消息確認，目前依然沒有任何跡象表明歐洲版Galaxy S27 Ultra會採用Exynos 2700。如果消息屬實，歐洲地區的買家將可以買到配備Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6的版本，而南韓型號的處理器選擇則處於觀望階段。按目前情況來看，在Samsung官方正式公布最終定價與發售日之前，處理器版本的安排或許仍會出現多次改動。(來源:x.com)
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