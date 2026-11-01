OPPO Reno 17系列11月發表　仲有Pad Air 6及Watch 5

雖然官方尚未公布Reno 17系列的具體型號數量，但據近期流出的消息，該系列預計會提供Reno 17及Reno 17 Pro兩款機型。當中高階的Reno 17 Pro預計採用6.32吋1.5K解像度120Hz更新率OLED螢幕，配備Dimensity 8500 Super晶片以及7,000mAh大容量電池。

繼早前在國內市場推出Find X10系列後，OPPO官方近日正式確認，將於11月再度舉行新品發佈會。OPPO Reno系列代言人張若星透露，屆時將會同場發表三款全新產品，當中包括新一代中階手機Reno 17系列、平板電腦OPPO Pad Air 6以及智能手錶OPPO Watch 5。目前Reno 17系列已率先在內地開啟預約。

攝影方面，Pro版本或搭載5,000萬像素自拍鏡頭，機背則採用三鏡組合，包括支援微雲台防震的2億像素主鏡頭、5,000萬像素超廣角鏡頭與5,000萬像素潛望式長焦鏡頭。至於標準版Reno 17則有傳配備Snapdragon 7 Gen 4晶片、7,000mAh電池及5,000萬像素三鏡頭組合。此外，面向全球市場的Reno 17F亦正在開發中，據悉配備6.57吋OLED螢幕、12GB RAM及512GB儲存空間，這款機型有機會以不同命名在內地推出。

支援一鍵檔案傳輸

除了智能手機，同場發表的OPPO Pad Air 6亦有官方預熱宣傳。這款平板將內建全新的OPPO Notes應用程式，並支援一鍵檔案傳輸功能。用家只需輕觸即可將圖片插入筆記、將影片素材匯入CapCut媒體庫，或在剪輯時將素材快速放置到編輯軌道上。

至於穿戴裝置OPPO Watch 5的具體規格仍未完全曝光，但從官方預告可見，新手錶將延續方形錶面設計，並預計加入SIM卡插槽以提供5G網絡支援。目前有關新品的定價與確實發售日，仍有待OPPO官方於11月的發布會上作進一步公布。