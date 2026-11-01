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科技
出版：2026-Nov-01 13:15
更新：2026-Nov-01 13:15

OPPO Reno 17系列11月發表　仲有Pad Air 6及Watch 5

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OPPO 宣佈 11 月發表 Reno 17 系列！配備 7000mAh 電池、同場加映 Pad Air 6 及 Watch 5！

OPPO 宣佈 11 月發表 Reno 17 系列！配備 7000mAh 電池、同場加映 Pad Air 6 及 Watch 5！

繼早前在國內市場推出Find X10系列後，OPPO官方近日正式確認，將於11月再度舉行新品發佈會。OPPO Reno系列代言人張若星透露，屆時將會同場發表三款全新產品，當中包括新一代中階手機Reno 17系列、平板電腦OPPO Pad Air 6以及智能手錶OPPO Watch 5。目前Reno 17系列已率先在內地開啟預約。

7000mAh大容量電池

雖然官方尚未公布Reno 17系列的具體型號數量，但據近期流出的消息，該系列預計會提供Reno 17及Reno 17 Pro兩款機型。當中高階的Reno 17 Pro預計採用6.32吋1.5K解像度120Hz更新率OLED螢幕，配備Dimensity 8500 Super晶片以及7,000mAh大容量電池。

攝影方面，Pro版本或搭載5,000萬像素自拍鏡頭，機背則採用三鏡組合，包括支援微雲台防震的2億像素主鏡頭、5,000萬像素超廣角鏡頭與5,000萬像素潛望式長焦鏡頭。至於標準版Reno 17則有傳配備Snapdragon 7 Gen 4晶片、7,000mAh電池及5,000萬像素三鏡頭組合。此外，面向全球市場的Reno 17F亦正在開發中，據悉配備6.57吋OLED螢幕、12GB RAM及512GB儲存空間，這款機型有機會以不同命名在內地推出。

Reno 16 系列預計採用 6.78 吋的 1.5K 解析度四窄邊框平面螢幕 OPPO Reno16系列規格曝光 傳Pro版配置6.78吋LTPO屏幕 標準版與 Pro 版在實際搭載的感光元件型號上可能會存在些微分別 據了解在相機配置方面，OPPO 官方確認 Reno16 系列將搭載後置三鏡頭模組，當中最大的焦點在於採用高達 200MP 像的高解析度主鏡頭 Reno 16 系列將延續過往在拍攝上的優勢 OPPO Reno 16 系列手機規格首曝光 7000mAh超大電池6.78 吋螢幕

支援一鍵檔案傳輸

除了智能手機，同場發表的OPPO Pad Air 6亦有官方預熱宣傳。這款平板將內建全新的OPPO Notes應用程式，並支援一鍵檔案傳輸功能。用家只需輕觸即可將圖片插入筆記、將影片素材匯入CapCut媒體庫，或在剪輯時將素材快速放置到編輯軌道上。

至於穿戴裝置OPPO Watch 5的具體規格仍未完全曝光，但從官方預告可見，新手錶將延續方形錶面設計，並預計加入SIM卡插槽以提供5G網絡支援。目前有關新品的定價與確實發售日，仍有待OPPO官方於11月的發布會上作進一步公布。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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