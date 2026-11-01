HUAWEI Mate X8傳11月發表　攝影體驗料優於上一代

HUAWEI摺疊屏手機Mate X8預計於11月正式發表。近期有爆料指新機將配備8吋內屏幕及全新的Kirin 9050 Pro晶片。攝影系統方面，Mate X8將搭載1吋50MP超高動態主鏡頭以及50MP RYYB潛望式長焦鏡頭，並加入與Mate 90系列同款的第三代多光譜相機技術，進一步提升低光拍攝及色彩還原表現。
HUAWEI全新摺疊屏手機Mate X8預計會在11月正式亮相，近期網絡上開始流傳關於這款新機的具體硬件細節。根據爆料人SmartPikachu透露，HUAWEI Mate X8將會配備一塊8吋的內部屏幕，並內置全新的Kirin 9050 Pro LogicFolding晶片。攝影部分是今次升級的核心，消息指手機將搭載50MP的超高動態感光主鏡頭，更會採用1吋大型感光元件，以提升拍攝時的光影及對比度細節。
預計配備潛望式長焦鏡頭
除了主鏡頭的升級，HUAWEI Mate X8預計會配備一枚50MP RYYB潛望式長焦鏡頭，並支援長焦微距慢動作模式。這組長焦鏡頭不但能提升低光環境下的變焦清晰度，RYYB陣列濾鏡亦能令感光元件的進光量增加40%，令夜拍相片更加明亮。此外，新機有望加入與Mate 90系列相同的第三代多光譜相機，整體色彩還原準確度提升達37%，而膚色增強效果更提高62%，同時支援TruSkin分區技術。
雖然爆料者尚未公開超廣角鏡頭的具體參數，但就透露HUAWEI Mate X8的整體攝影體驗將比上一代Mate X7有明顯進步。作為參考，現時的Mate X7配備四鏡頭組合，包括支援十段可變光圈及OIS防震的50MP主鏡頭、40MP超廣角鏡頭、支援3.5x光學變焦的50MP長焦微距鏡頭，以及第二代多光譜相機。關於Mate X8的最終硬件細節及發表資訊，預料官方會在11月作進一步公布。
文章獲Mobile Magazine授權轉載