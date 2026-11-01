HUAWEI Mate X8傳11月發表　攝影體驗料優於上一代

HUAWEI摺疊屏手機Mate X8預計於11月正式發表。近期有爆料指新機將配備8吋內屏幕及全新的Kirin 9050 Pro晶片。攝影系統方面，Mate X8將搭載1吋50MP超高動態主鏡頭以及50MP RYYB潛望式長焦鏡頭，並加入與Mate 90系列同款的第三代多光譜相機技術，進一步提升低光拍攝及色彩還原表現。

HUAWEI全新摺疊屏手機Mate X8預計會在11月正式亮相，近期網絡上開始流傳關於這款新機的具體硬件細節。根據爆料人SmartPikachu透露，HUAWEI Mate X8將會配備一塊8吋的內部屏幕，並內置全新的Kirin 9050 Pro LogicFolding晶片。攝影部分是今次升級的核心，消息指手機將搭載50MP的超高動態感光主鏡頭，更會採用1吋大型感光元件，以提升拍攝時的光影及對比度細節。