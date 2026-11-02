電動車｜DENZA D9 Duo全球首架跨境雙標充電插頭　純電MPV配9分鐘閃充＋608km續航

愈來愈多車主港車北上，一部可跨境出行的電動車絕對方便，比亞迪集團旗下DENZA正式在香港推出全新升級的「DENZA D9 Duo閃充版」豪華七座MPV，首次為香港市場引入全球獨創的國標、歐標「一車兩制」雙標準充電制式，解決香港與內地採用不同充電標準的問題，同時全方位升級車廂舒適配備、行李空間及智能懸掛系統，徹底解決跨境用車的補能焦慮與乘坐需求。

首創歐標國標雙充

DENZA D9 DUO外觀跟舊版無異，新車搭載電量高達115.07kWh的比亞迪第二代刀片電池，電池能量密度相比第一代提升約5%，在 WLTC測試標準下，Advanced FWD前驅版本的最長續航距離高達608km，而Premium AWD四驅版本最長續航距離則為560km。

新車支援比亞迪閃充系統，在適當的充電條件下，電量由10%充至70%最快只需約5分鐘，由 10%充至97%接近全滿狀態亦最快僅需約9分鐘，真正實現「即充即走」與「油電同速」的極速體驗。

車身直接配備了適用於香港充電設施的歐標插頭以及適用於內地的國標插頭，車主毋須額外攜帶笨重的轉接器，大幅提升往返港澳及大灣區的充電靈活性；不過要完全發揮5至9分鐘的極速閃充表現，前題是必須配合支援相應超高速功率的閃充樁。若在香港一般日常公共中速或普通快充站充電，實際充電時間仍會受制於充電樁本身的輸出功率上限。