電動車｜DENZA D9 Duo全球首架跨境雙標充電插頭　純電MPV配9分鐘閃充＋608km續航

愈來愈多車主港車北上，一部可跨境出行的電動車絕對方便，比亞迪集團旗下DENZA正式在香港推出全新升級的「DENZA D9 Duo閃充版」豪華七座MPV，首次為香港市場引入全球獨創的國標、歐標「一車兩制」雙標準充電制式，解決香港與內地採用不同充電標準的問題，同時全方位升級車廂舒適配備、行李空間及智能懸掛系統，徹底解決跨境用車的補能焦慮與乘坐需求。
首創歐標國標雙充
DENZA D9 DUO外觀跟舊版無異，新車搭載電量高達115.07kWh的比亞迪第二代刀片電池，電池能量密度相比第一代提升約5%，在 WLTC測試標準下，Advanced FWD前驅版本的最長續航距離高達608km，而Premium AWD四驅版本最長續航距離則為560km。
新車支援比亞迪閃充系統，在適當的充電條件下，電量由10%充至70%最快只需約5分鐘，由 10%充至97%接近全滿狀態亦最快僅需約9分鐘，真正實現「即充即走」與「油電同速」的極速體驗。
車身直接配備了適用於香港充電設施的歐標插頭以及適用於內地的國標插頭，車主毋須額外攜帶笨重的轉接器，大幅提升往返港澳及大灣區的充電靈活性；不過要完全發揮5至9分鐘的極速閃充表現，前題是必須配合支援相應超高速功率的閃充樁。若在香港一般日常公共中速或普通快充站充電，實際充電時間仍會受制於充電樁本身的輸出功率上限。
座位行李箱升級
新車的行李廂基本容量由原有版本的410至570公升，大幅擴充至689至882公升，即使在七人滿載的情況下，依然能同時容納多達11件標準尺碼行李箱及9個背包，應付機場接送或家庭長途旅行。新增的電動按鈕一鍵收摺第三排座椅，將總行李容量擴展至2436公升。
乘坐體驗方面，中排座椅升級為Air Spa零重力大班專座，內置角度記憶、16點大範圍按摩及全天候冷暖通風功能，而後排座椅亦首度加設四方向電動調節及冷暖出風口。Premium AWD高階版本的車廂篷頂亦升級高級天鵝絨面，中排新增的兩組專屬12.8吋超高清多媒體屏幕。
車廂豪華配置
DENZA D9 Duo閃充版全線車型均標配法國Devialet 16聲道頂級音響系統，並設有六區收音配置，讓前中後排乘客均可按設定範圍直接以語音指令控制車載系統。車機系統保留Apple CarPlay並加入Google Automotive Services及Android Auto。安全配置方面增設內置前方行車記錄儀及「兒童獨留車廂監測」功能，並將全車安全氣袋數量增至9個。
動力與操控上，新車擁有高達410kW最大馬力及445Nm峰值扭力的強勁輸出，懸掛系統則採用前麥花臣、後多連桿布局，並全面引入「雲輦-C」雙閥門智能控制技術，透過感應器持續收集路面數據並即時調節避震阻尼，大幅減少大型MPV在高速變線或顛簸路面上的晃動感。
全新DENZA D9 Duo閃充版Advanced FWD車價$798000 、Premium AWD車價$868000，現已進駐灣仔合和商場陳列室及九龍灣企業廣場三期旗艦店。