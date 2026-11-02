Samsung Galaxy Z Fold 9為迎戰iPhone Duo 傳重新使用屏下鏡頭技術

關於下代 Samsung 摺屏機 Galaxy Z Fold 9 的消息陸續流出。有爆料指出，為直接與 Apple 的 iPhone Duo 競爭，Samsung 計劃在 Galaxy Z Fold 9 重新起用早前棄用的屏下鏡頭技術。新機據傳會有大幅度的內部結構改動，並挑戰機身厚度極限，展開預計僅厚 3.9mm等!
Galaxy Z Fold 9 預計展開厚度減至3.9mm
據外媒及X上的消息，Samsung 擬於明年發表的 Galaxy Z Fold 9 重新起用屏下鏡頭。回顧以往，Samsung 由 2021 年的 Galaxy Z Fold3 起，連續四代在其書本式摺屏內屏使用屏下鏡頭，直到 Galaxy Z Fold6 為止；其後在 Galaxy Z Fold 7，以及今年的 Galaxy Z Fold 8 Ultra 和 wide Galaxy Z Fold 8，均改回普通的開孔式內屏。
爆料人透露，Galaxy Z Fold 9 將會帶來「內部結構重大轉變」，但外觀和厚度的設計改動可能相對細微。值得留意的是，同一個消息來源早前曾指 Samsung 正在開發 Fold 9，並將機身展開後的厚度目標定為 3.9mm，摺合時則為 7.9mm，同時表明此機是為了直接抗衡 Apple 首款摺屏機 iPhone Duo。由於 iPhone Duo 據傳在內屏採用了 4MP 的屏下自拍鏡頭，Samsung 若在 Fold 9 上回歸此技術，與對手正面競爭，亦非無可能。
不過，由於這項消息屬早期傳聞，讀者仍需謹慎看待。尤其在機身厚度方面，現時的 wide Galaxy Z Fold 8 展開厚度為 4.5mm，摺疊時為 9.7mm，若要在新一代直接縮減至 7.9mm 摺疊厚度，技術跨度相當大，與「外觀厚度改動細微」的說法亦有出入。這或許僅是早期的開發目標，又或者相關規格屬高階的 Fold 9 Ultra 專屬，未來具體發展仍有待觀察。