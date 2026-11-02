Samsung Galaxy Z Fold 9為迎戰iPhone Duo 傳重新使用屏下鏡頭技術

關於下代 Samsung 摺屏機 Galaxy Z Fold 9 的消息陸續流出。有爆料指出，為直接與 Apple 的 iPhone Duo 競爭，Samsung 計劃在 Galaxy Z Fold 9 重新起用早前棄用的屏下鏡頭技術。新機據傳會有大幅度的內部結構改動，並挑戰機身厚度極限，展開預計僅厚 3.9mm等!

Galaxy Z Fold 9 預計展開厚度減至3.9mm

據外媒及X上的消息，Samsung 擬於明年發表的 Galaxy Z Fold 9 重新起用屏下鏡頭。回顧以往，Samsung 由 2021 年的 Galaxy Z Fold3 起，連續四代在其書本式摺屏內屏使用屏下鏡頭，直到 Galaxy Z Fold6 為止；其後在 Galaxy Z Fold 7，以及今年的 Galaxy Z Fold 8 Ultra 和 wide Galaxy Z Fold 8，均改回普通的開孔式內屏。