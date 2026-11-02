Momax聯乘Sanrio萌趣手機配件！　Creator Tech創作神器規格解構

Momax推出了一系列Sanrio characters系列及Creator Tech創作配件。

時尚智能科技品牌Momax宣布推出限量「Momax Sanrio characters」系列，同時發表專為內容創作者度身打造的「Creator Tech磁吸創作生態」旗艦配件系列，兩大系列緊扣「Recharge for Life」與「Sweet Tech」的品牌核心，將高規格的氮化鎵充電、定位防丟、隨身音響及模組化 MagSafe拍攝支架融入日常生活與影音創作之中，目前已於官方網店及專門店發售。

Sanrio粉絲必買 Momax Sanrio characters限量系列中，品牌將Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll及 Pompompurin四大人氣角色注入5款高實用性的數碼產品。桌面供電方面共有兩款選擇，採用GaN技術與耐火PC外殼，第一款是售價$299的Kuromi與Pompompurin 1-Charge Work Flow US20氮化鎵充電插座，配備3個AC插座、2個USB-C PD及2個USB-A接口，最多7部裝置同時供電。 第二款則是售價$439的Hello Kitty與Cinnamoroll 1-Charge Work Flow US25數顯防雷充電塔，提供6個AC插座、3個USB-C PD及2個USB-A接口，支援高達11部設備同步供電，單孔最高輸出達PD 65W快充。 售價$199的PinBuzz雙向防丟警報定位器涵蓋4款角色，支援Apple Find My全球定位網絡，機身僅重26g並具備IPX5防潑水、Type-C充電及LED應急手電筒，更內置100dB拉發式高音哨音與靈敏震動觸發防盜警報。

而在生活影音方面，售價$439的Kuromi與Pompompurin 1-Vibe Bottle磁吸音箱真空保溫杯採用三合一設計，結合可保冷24小時及保溫12小時的雙層食品級不銹鋼杯身、杯蓋頂部MagSafe支架，以及具備IPX7防水與12小時續航的底座分離式藍牙音箱。 另一款售價$199的1-Vibe Go Lite磁吸便攜藍牙音箱同樣提供4款角色選擇，僅重74g的掌心機身支援吸附於MagSafe手機背面化身支架，具備12小時續航、IPX4防潑水及TWS真無線立體聲串聯功能。

創作拍攝配件 Momax同步推出的Creator Tech磁吸創作生態以MagSafe技術為核心，帶來4款秒級裝卸的模組化拍攝配件。現已上市的1-Snap Glow磁吸折疊補光燈支架售價為$259，提供銀色、暮櫻紅及丁香紫三種磨砂色調，配備顯色指數達Ra/CRI 95或以上的環形柔光燈與高清化妝鏡，支援冷光、混光及暖光無級調節，並具備雙面強磁吸附、360度水平旋轉、三軸延展及3至12小時續航力。 已上市的1-Snap Grip X磁吸相機手柄售價$289，設有白、暮櫻紅及紫色，採用人體工學微單相機握感設計與雙面強磁對位，搭載配備無級變焦滾輪、一鍵對焦及鏡頭翻轉功能的磁吸可拆藍牙快門控制器，底部亦設有標準四分之一吋腳架螺孔。

至於預計在11月中旬上市的兩款自拍桿，高階版1-Snap Pole自動人臉追蹤跟拍磁吸雲台自拍桿售價為$379，內置毋需依賴App的360度自動人臉追蹤旋轉雲台，配備18N超強磁吸座、最長1.8米延伸桿、一按即彈的四腳穩固底座以及通用四分之一吋螺絲接口，連同可拆藍牙遙控提供長達6 小時續航。 主打極致便攜的1-Snap Pole Mini輕巧磁吸雲台自拍桿售價$239，折疊後僅長135mm及重180g，同樣具備12N強磁吸附、多軸角度調節、一鍵彈射四腳底座及便攜藍牙遙控，方便創作者隨時放入口袋外出拍攝或進行桌面視像會議。