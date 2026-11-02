HONOR X8e 4G登錄海外市場 三防能力與超長續航力成兩大賣點

HONOR 於海外市場推出全新入門級手機 HONOR X8e 4G，該機以高達 7,700mAh 的超大容量電池及 108MP 鏡頭為主要賣點，並具備 IP69K 頂級防水防塵與 SGS 五星抗跌認證。雖然機身定價貼近入門級別並配備 Snapdragon 685 晶片，但其堅固的三防能力與超長續航力，為需要應付極端環境或長時間戶外工作的用戶提供多一個堅固可靠的全新選擇。

日前一款名為 HONOR X8e 4G 的新機於阿塞拜疆 HONOR 官網現身，設計與 8 月份推出的 HONOR X7e Plus 4G 非常相似。這款入門手機配備了一塊 6.87 吋 LCD 螢幕，提供 720 x 1,592 解像度、支援 120Hz 更新率，以及具備 1,020 nits 的峰值亮度，螢幕開孔位置設有 5MP 自拍鏡頭。硬件方面，HONOR X8e 4G 搭載 Snapdragon 685 處理器，內建 Cortex-A73 及 A53 核心與 Adreno 610 GPU，支援 4G 雙卡雙待、Wi-Fi 5、Bluetooth 4.2 及 NFC 功能，並預載基於 Android 16 的 MagicOS 10 系統。