HONOR X8e 4G登錄海外市場 三防能力與超長續航力成兩大賣點

HONOR 於海外市場推出全新入門級手機 HONOR X8e 4G，該機以高達 7,700mAh 的超大容量電池及 108MP 鏡頭為主要賣點，並具備 IP69K 頂級防水防塵與 SGS 五星抗跌認證。雖然機身定價貼近入門級別並配備 Snapdragon 685 晶片，但其堅固的三防能力與超長續航力，為需要應付極端環境或長時間戶外工作的用戶提供多一個堅固可靠的全新選擇。
日前一款名為 HONOR X8e 4G 的新機於阿塞拜疆 HONOR 官網現身，設計與 8 月份推出的 HONOR X7e Plus 4G 非常相似。這款入門手機配備了一塊 6.87 吋 LCD 螢幕，提供 720 x 1,592 解像度、支援 120Hz 更新率，以及具備 1,020 nits 的峰值亮度，螢幕開孔位置設有 5MP 自拍鏡頭。硬件方面，HONOR X8e 4G 搭載 Snapdragon 685 處理器，內建 Cortex-A73 及 A53 核心與 Adreno 610 GPU，支援 4G 雙卡雙待、Wi-Fi 5、Bluetooth 4.2 及 NFC 功能，並預載基於 Android 16 的 MagicOS 10 系統。
配7,700mAh 大容量電池
相機與續航力是這款手機的核心特點。在同價位手機中，HONOR X8e 4G 罕有地搭載了 108MP 高解像度主鏡頭，受限於處理器效能，影片錄製最高支援 1080p。此外，手機內建了 7,700mAh 的大容量電池，並支援 45W HONOR SuperCharge 快速充電。雖然電池容量略小於 X7e Plus 的 8,100mAh，但兩者的機身厚度與重量均保持在 8.3mm 及 218g，估計是為了符合部份地區的法規限制而作出的微調。
-30°C 至 +50°C 可正常運作
防護性能方面，HONOR X8e 4G支援 IP68、IP69 及最高 IP69K 級別防水防塵標準，能抵禦高溫高壓水柱衝擊，並具備由 SGS 認證的 2.5 米五星抗跌能力。官方指出螢幕支援雨水觸控功能，內置水下拍攝模式，並可以在 -30°C 至 +50°C 的極端溫度及高鹽分高濕度環境下正常運作。
定價方面，HONOR X8e 4G 的 6GB RAM 配 256GB ROM 版本，目前在當地零售商的報價約為 820 AZN（約 3,783港元），不過亦有部份商戶以較低的 688 AZN（約 3,175 港元）發售。