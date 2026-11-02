DJI 11月限時航拍機優惠　DJI Neo減至$979即可入手！

DJI推出11月限時購物優惠，涵蓋多款熱門航拍機與穩定器，由即日起至11月12日期間，凡於DJI門市及特約經銷商選購指定產品，即可免費獲贈1年DJI Care保障服務或享有專屬折扣優惠，讓旅程與日常拍攝更輕鬆安心。

免費贈1年DJI Care

購買指定旗艦航拍機免費獲贈1年DJI Care，是次優惠為DJI Mini 5 Pro及DJI Air 3S全線套裝提供額外保障，涵蓋標準套裝及各款遙控的暢飛套裝。主打輕便隨行的DJI Neo、DJI Flip航拍機以及 Osmo Mobile手機穩定器系列亦推出直接減價優惠，當中DJI Neo單機版更低至千元以下即可入手。

DJI Neo單機版由原價$1159減至$979，跌破千元關口極具性價比；其體感暢飛套裝亦大幅減價$580至$2699。另一款輕便航拍機DJI Flip同樣全線減價，入門雙電套裝由$2219減至$1959，而高階的暢飛套裝（RC2遙控）更直減$520，優惠價$3839。