暗網生態對本地企業的啟示：從數據外洩到勒索

當企業發生資料外洩事故時，許多管理層以為只要修補了漏洞，事件便告一段落。然而，在隱蔽的網絡底層——暗網（Dark Web）中，這些外洩的數據往往才剛剛開始它們的「旅程」。了解暗網生態，對於企業防範後續的網絡攻擊至關重要。

暗網的三大生態結構

要理解暗網帶來的威脅，我們可將其結構簡單分為三個核心部分：交易平台、資料市場與勒索談判區。

暗網的「交易平台」就如同地下的黑市市集，黑客在這裡兜售各類非法的「攻擊工具」，例如已被包裝成服務的勒索軟件。而在「資料市場」中，最常見的商品便是從各大企業竊取而來的帳戶憑證與客戶資料。最後，當黑客成功入侵並鎖死目標系統後，便會在「勒索談判區」與受害者進行議價及發布要脅。