Redmi M100 Pro 內地上架 6.67 吋OLED 曲面屏 支援120Hz更新率

繼早前推出 Redmi M100 後，小米近日於內地場再發表全新中階手機 Redmi M100 Pro。該機主打 MediaTek Dimensity 7300-Ultra 處理器及 6.67 吋 1.5K OLED 曲面屏幕，並具備 IP68 防塵防水規格。據了解，Redmi M100 Pro 的硬件配置與海外發售的 Redmi Note 14 Pro 相當接近，內地定價為 2,499 人民幣，目前已在內地小米商城正式上架。
繼早前推出 Redmi M100 後，小米近日於內地市場再度加推全新機型 Redmi M100 Pro，這款中階手機目前已經在內地小米商城上架。外觀與螢幕方面，Redmi M100 Pro 正面搭載了一塊 6.67 吋 1.5K 解像度（2712 × 1220）的 OLED 曲面屏幕，支援最高 120Hz 更新率，官方宣稱局部峰值亮度可達 3,000 nits，表面更覆蓋了堅固的 Gorilla Glass Victus 2 玻璃。機身厚度約為 8.2mm，重量則是 190g，並支援 IP68 級別的防塵防水功能。此外，手機內建立體聲雙揚聲器、X 軸線性馬達、螢幕下指紋解鎖、紅外線遙控及 NFC 功能，並運行最新的 HyperOS 系統。
3鏡頭包括50MP 主鏡頭
硬件配置方面，Redmi M100 Pro 搭載了 MediaTek Dimensity 7300-Ultra 處理器，目前提供的版本內置 12GB LPDDR4X RAM 及 256GB UFS 2.2 儲存空間。拍攝能力部分，機背搭載了三鏡頭組合，包括一枚支援 OIS 光學防震的 50MP 主鏡頭、8MP 超廣角鏡頭以及 2MP 微距鏡頭，而前置自拍鏡頭則為 20MP。續航力方面，該機內置 5,500mAh 容量電池，並支援 45W 有線快速充電。
Redmi M100 Pro價錢
從硬件來看，Redmi M100 Pro 的規格與海外市場發售的 Redmi Note 14 Pro 非常相似，這做法與之前 M100 對應國際版 Redmi 17 5G 的策略一致。由於屬於 M 系列的一員，預計這款手機將僅限於中國內地市場發售。Redmi M100 Pro 12GB + 256GB 版本的國內定價為 2,499 人民幣（約2,950港元）。顏色方面，官方提供了黑色、白色、青色及紫色供用家選擇，當中紫色版本更採用了仿皮機背設計。