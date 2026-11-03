Redmi M100 Pro 內地上架 6.67 吋OLED 曲面屏 支援120Hz更新率

繼早前推出 Redmi M100 後，小米近日於內地場再發表全新中階手機 Redmi M100 Pro。該機主打 MediaTek Dimensity 7300-Ultra 處理器及 6.67 吋 1.5K OLED 曲面屏幕，並具備 IP68 防塵防水規格。據了解，Redmi M100 Pro 的硬件配置與海外發售的 Redmi Note 14 Pro 相當接近，內地定價為 2,499 人民幣，目前已在內地小米商城正式上架。

繼早前推出 Redmi M100 後，小米近日於內地市場再度加推全新機型 Redmi M100 Pro，這款中階手機目前已經在內地小米商城上架。外觀與螢幕方面，Redmi M100 Pro 正面搭載了一塊 6.67 吋 1.5K 解像度（2712 × 1220）的 OLED 曲面屏幕，支援最高 120Hz 更新率，官方宣稱局部峰值亮度可達 3,000 nits，表面更覆蓋了堅固的 Gorilla Glass Victus 2 玻璃。機身厚度約為 8.2mm，重量則是 190g，並支援 IP68 級別的防塵防水功能。此外，手機內建立體聲雙揚聲器、X 軸線性馬達、螢幕下指紋解鎖、紅外線遙控及 NFC 功能，並運行最新的 HyperOS 系統。