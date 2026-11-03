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科技
出版：2026-Nov-03 14:00
更新：2026-Nov-03 14:00

HONOR 700 Pro 傳內置9000 mAh大電池 新機預計12月發表

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HONOR 700 Pro 傳內置9000 mAh大電池 新機預計12月發表（網上效果圖）

HONOR 700 Pro 傳內置9000 mAh大電池 新機預計12月發表（網上效果圖）

近日網上流傳有關 HONOR 700 系列的最新消息，據知情人士透露，新機將於下月在內地發表。系列預計配備超窄邊框螢幕、 Snapdragon 處理器及潛望式長焦鏡頭，並支援 200mm 增距鏡。其中 HONOR 700 Pro 更傳出內置 9000 mAh 特大電池及機背副屏，預計由人氣女星鞠婧禕擔任品牌代言人。

近日網絡上流傳多項關於 HONOR 700 系列的規格消息，據爆料人 Digital Chat Station 及 Smart Pikachu 指出，新系列預計將於下月在內地市場發表，預售活動即將展開。從目前曝光的資料顯示，系列將配備 Snapdragon 處理器，正面採用超窄邊框的中尺寸螢幕設計。除了主打時尚的外觀設計，新機亦會加入具創意的機背副屏，並支援前後鏡頭的 Live Photos 動態相片功能，整體配置相當豐富。

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攝影功能是今代 HONOR 700 系列的升級方向。兩位爆料人均提及，新機將具備億級像素的攝影能力，並且支援 200mm 增距鏡（teleconverter）。據了解，規格較高的 HONOR 700 Pro 將會搭載 200MP 主鏡頭以及 50MP 潛望式長焦鏡頭，進一步提升遠攝的實用性。此外，消息指廠方邀請了內地女星鞠婧禕擔任全新的品牌代言人，配合其主打的拍攝功能。

傳鞠婧禕任代言人

關於具體型號及硬件細節，據悉整個 HONOR 700 系列合共有三款機型。當中 HONOR 700 Pro 的工程機數據顯示，機身正面採用一塊 6.57 吋 1.5K 解像度螢幕，並做到四邊超窄邊框的視覺效果，而機背則設有一塊 1.72 吋的副屏。為應付高性能硬件的耗電，該機更內置高達 9000 mAh 左右的大容量電池，成為全系列中電池最大的一款。新機預計會提供酷白、晴空、藍色及粉霧四種機身配色選擇，至於具體的定價及開賣日期仍有待官方公布。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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