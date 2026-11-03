HONOR 700 Pro 傳內置9000 mAh大電池 新機預計12月發表

近日網上流傳有關 HONOR 700 系列的最新消息，據知情人士透露，新機將於下月在內地發表。系列預計配備超窄邊框螢幕、 Snapdragon 處理器及潛望式長焦鏡頭，並支援 200mm 增距鏡。其中 HONOR 700 Pro 更傳出內置 9000 mAh 特大電池及機背副屏，預計由人氣女星鞠婧禕擔任品牌代言人。

近日網絡上流傳多項關於 HONOR 700 系列的規格消息，據爆料人 Digital Chat Station 及 Smart Pikachu 指出，新系列預計將於下月在內地市場發表，預售活動即將展開。從目前曝光的資料顯示，系列將配備 Snapdragon 處理器，正面採用超窄邊框的中尺寸螢幕設計。除了主打時尚的外觀設計，新機亦會加入具創意的機背副屏，並支援前後鏡頭的 Live Photos 動態相片功能，整體配置相當豐富。