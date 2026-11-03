HONOR 700 Pro 傳內置9000 mAh大電池 新機預計12月發表

近日網上流傳有關 HONOR 700 系列的最新消息，據知情人士透露，新機將於下月在內地發表。系列預計配備超窄邊框螢幕、 Snapdragon 處理器及潛望式長焦鏡頭，並支援 200mm 增距鏡。其中 HONOR 700 Pro 更傳出內置 9000 mAh 特大電池及機背副屏，預計由人氣女星鞠婧禕擔任品牌代言人。
近日網絡上流傳多項關於 HONOR 700 系列的規格消息，據爆料人 Digital Chat Station 及 Smart Pikachu 指出，新系列預計將於下月在內地市場發表，預售活動即將展開。從目前曝光的資料顯示，系列將配備 Snapdragon 處理器，正面採用超窄邊框的中尺寸螢幕設計。除了主打時尚的外觀設計，新機亦會加入具創意的機背副屏，並支援前後鏡頭的 Live Photos 動態相片功能，整體配置相當豐富。
攝影功能是今代 HONOR 700 系列的升級方向。兩位爆料人均提及，新機將具備億級像素的攝影能力，並且支援 200mm 增距鏡（teleconverter）。據了解，規格較高的 HONOR 700 Pro 將會搭載 200MP 主鏡頭以及 50MP 潛望式長焦鏡頭，進一步提升遠攝的實用性。此外，消息指廠方邀請了內地女星鞠婧禕擔任全新的品牌代言人，配合其主打的拍攝功能。
傳鞠婧禕任代言人
關於具體型號及硬件細節，據悉整個 HONOR 700 系列合共有三款機型。當中 HONOR 700 Pro 的工程機數據顯示，機身正面採用一塊 6.57 吋 1.5K 解像度螢幕，並做到四邊超窄邊框的視覺效果，而機背則設有一塊 1.72 吋的副屏。為應付高性能硬件的耗電，該機更內置高達 9000 mAh 左右的大容量電池，成為全系列中電池最大的一款。新機預計會提供酷白、晴空、藍色及粉霧四種機身配色選擇，至於具體的定價及開賣日期仍有待官方公布。