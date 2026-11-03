電動車｜平治純電GLC進駐香港網球公開賽　800V架構與39.1吋超巨芒重塑豪華SUV

平治（Mercedes-Benz）作為保誠香港網球公開賽2026的官方指定及獨家汽車合作夥伴，拓展至維多利亞公園網球主場「WTA Tour – driven by Mercedes-Benz」，於專屬品牌體驗專區中展出全新純電動GLC，更提供專屬接載車隊服務，將世界級頂尖女子網球盛事與現代純電出行體驗深度結合。
全新外觀設計
平治純電GLC獲「German Premium Car of the Year 2027」殊榮，這部新世代中型純電動SUV，採用自主研發的「Electric-first」專屬電動平台打造。外觀首次導入結合發光元素的全新鍍鉻鬼面罩，搭配整合Micro-LED技術的新一代DIGITAL LIGHT數碼大燈，兼具前瞻視覺感與高達50%的模組節能效益。
受惠於專屬平台，新車軸距相較燃油版本顯著增加84mm，後排腿部空間提升47mm，結合570至1740公升的後行李箱與具備半電動開啟功能的128公升前行李箱，滿足日常通勤與長途裝載需求。
近40吋最大屏幕
數碼座艙可選配的39.1吋無縫式MBUX Hyperscreen為核心，成為平治歷來尺寸最大的車載顯示介面，並採用矩陣式背光技術呈現11種氣氛主題風格。整車運行自主研發的MB.OS超級電腦驅動，每秒運算能力達254兆次，結合第四代MBUX人工智能虛擬助理，實現具備上下文理解能力的自然人車互動。
搭配標準配備的Burmester 3D環迴立體音響，以及可作9區透光調節並內嵌162顆星形氛圍燈的SKY CONTROL全景天幕，營造出專屬的沉浸式星空座艙體驗，不過此項為選配功能，標準版可調節霧面及波浪形圖案遮擋陽光。
續航力破700公里
旗艦GLC 400 4MATIC配置雙摩打四驅系統，具備360kW（489匹馬力）強勁輸出與800Nm扭力，0至100公里加速僅需4.3秒。搭載可用容量達94kWh的鋰電池組與先進800V高壓電氣架構，該型號最高續航為568至715km（WLTP標準），10%至80%充電只需22分鐘。GLC 250後輪驅動版則有354匹馬力及505Nm扭力，續航距離為541至650km。
結合源自S-Class的AIRMATIC智能空氣懸掛、後轉向角達4.5度的後輪轉向系統，以及能源回收功率高達300kW的One-Box煞車系統，超過99%的煞車過程都能進行能量回收，並提供4種能量回收模式。
GLC 400 4MATIC亦配備TERRAIN MODE越野模式，專為非鋪裝路面或碎石路段而設，可因應路況調整動力系統、轉向及煞車系統的運作特性， 「透明引擎蓋」功能可在中央顯示屏上模擬顯示車頭下方路況。
平治純電GLC售價由$749000起，於明年才正式交付。