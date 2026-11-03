電動車｜平治純電GLC進駐香港網球公開賽　800V架構與39.1吋超巨芒重塑豪華SUV

平治（Mercedes-Benz）作為保誠香港網球公開賽2026的官方指定及獨家汽車合作夥伴，拓展至維多利亞公園網球主場「WTA Tour – driven by Mercedes-Benz」，於專屬品牌體驗專區中展出全新純電動GLC，更提供專屬接載車隊服務，將世界級頂尖女子網球盛事與現代純電出行體驗深度結合。

受惠於專屬平台，新車軸距相較燃油版本顯著增加84mm，後排腿部空間提升47mm，結合570至1740公升的後行李箱與具備半電動開啟功能的128公升前行李箱，滿足日常通勤與長途裝載需求。

平治純電GLC獲「German Premium Car of the Year 2027」殊榮，這部新世代中型純電動SUV，採用自主研發的「Electric-first」專屬電動平台打造。外觀首次導入結合發光元素的全新鍍鉻鬼面罩，搭配整合Micro-LED技術的新一代DIGITAL LIGHT數碼大燈，兼具前瞻視覺感與高達50%的模組節能效益。

近40吋最大屏幕

數碼座艙可選配的39.1吋無縫式MBUX Hyperscreen為核心，成為平治歷來尺寸最大的車載顯示介面，並採用矩陣式背光技術呈現11種氣氛主題風格。整車運行自主研發的MB.OS超級電腦驅動，每秒運算能力達254兆次，結合第四代MBUX人工智能虛擬助理，實現具備上下文理解能力的自然人車互動。

搭配標準配備的Burmester 3D環迴立體音響，以及可作9區透光調節並內嵌162顆星形氛圍燈的SKY CONTROL全景天幕，營造出專屬的沉浸式星空座艙體驗，不過此項為選配功能，標準版可調節霧面及波浪形圖案遮擋陽光。