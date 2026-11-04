Samsung Galaxy S27+ 國際版通過安全認證 維持45W 快充

Samsung 預計於明年年初發表新一代 Galaxy S27 系列旗艦手機。繼早前中國 3C 認證曝光後，近日再有多項國際安全認證文件流出，揭示 Galaxy S27+ 各個地區版本的充電規格。數據顯示新機將繼續支援 15V/3A 即 45W 有線充電，與上一代 Galaxy S26+ 保持一致，意味著 Samsung 在 Plus 機型的充電功率上已連續六代維持相同水平。
Samsung 旗下新一代旗艦手機 Galaxy S27+ 早前於 9 月份率先現身內地 3C 認證資料庫，當時已初步顯示該機支援 45W 有線充電。近日再有兩份國際安全認證文件流出，進一步證實這項規格。文件顯示 Galaxy S27+ 的額定輸入功率為 15V/3A，換算後同樣為 45W 快充，與早前的認證資料完全吻合。
今次流出的兩份安全認證涵蓋了多個地區的機型版本，當中包括國際版 SM-S956B、韓國版 SM-S956N、美國版 SM-S956U、中國版 SM-S9560，以及日本 Docomo 電訊商定制版 SC-52H。這意味著無論用家在哪個市場入手 Galaxy S27+，其有線充電功率均會統一維持在 45W 水平，未有因地區不同而出現規格差異。
S27 系列料2027年1至2月發布
這項 45W 快充規格與現時發售的 Galaxy S26+ 相同，換言之自 Galaxy S22+ 以來，Samsung 旗下的 Plus 系列機型將連續六代採用相同的充電速度。至於標準版 Galaxy S27 在上星期流出的認證資料中，亦顯示只支援與上代相同的 25W 有線充電。根據目前傳聞，Samsung Galaxy S27 系列預計會回歸傳統的 1 月至 2 月份發表窗口，而參考過往定價策略，Galaxy S27+ 起步價預計維持在 999 美元左右（約 7,837 港元），實際售價與發售日期仍有待官方正式公布。