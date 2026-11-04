Samsung Galaxy S27+ 國際版通過安全認證 維持45W 快充

Samsung 預計於明年年初發表新一代 Galaxy S27 系列旗艦手機。繼早前中國 3C 認證曝光後，近日再有多項國際安全認證文件流出，揭示 Galaxy S27+ 各個地區版本的充電規格。數據顯示新機將繼續支援 15V/3A 即 45W 有線充電，與上一代 Galaxy S26+ 保持一致，意味著 Samsung 在 Plus 機型的充電功率上已連續六代維持相同水平。

Samsung 旗下新一代旗艦手機 Galaxy S27+ 早前於 9 月份率先現身內地 3C 認證資料庫，當時已初步顯示該機支援 45W 有線充電。近日再有兩份國際安全認證文件流出，進一步證實這項規格。文件顯示 Galaxy S27+ 的額定輸入功率為 15V/3A，換算後同樣為 45W 快充，與早前的認證資料完全吻合。