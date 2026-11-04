Xiaomi 18 Pro Max國際版於意大利上架 電量下調至7050mAh

Xiaomi 於9月在內地發表新一代旗艦手機 Xiaomi 18 Pro 及 Xiaomi 18 Pro Max，官方近日透過社交平台確認，該系列將於本月內正式登陸國際市場。與此同時，意大利零售商網站率先曝光了兩款新機的歐版售價、配色及詳細配置，當中顯示國際版的電池容量將較國行版本有所下調，起步價折合約 12,290 港元。
Xiaomi 旗下的 Xiaomi 18 Pro 與 Xiaomi 18 Pro Max 早前已於 9 月份率先在內地市場發表，品牌隨後亦表明計劃將該系列推向海外。近日 Xiaomi 正式在官方社交平台發佈預告，確認 Xiaomi 18 Pro 系列將於本月稍後時間於國際市場登場。在官方公佈具體發佈日期前，意大利網上零售商 Epto 已率先將這兩款新機上架，並公開了國際版的硬件配置、機身配色以及歐洲市場定價。
從零售商曝光的資料可見，Xiaomi 18 Pro 系列國際版的大部分硬件配置均與國行版本保持一致，惟電池容量則略為下調。當中 Xiaomi 18 Pro 國際版將內置 6,000mAh 電池，較國行版的 7,000mAh 減少了 1,000mAh；至於 Xiaomi 18 Pro Max 國際版則配備 7,050mAh 電池，對比國行版所採用的 8,500mAh 電池同樣有所縮減。
Xiaomi 18 Pro/Pro Max實際售價本月公布
機身外觀與售價方面，頁面資料顯示兩款手機均會提供 Black、White 及 Velvet Red 三種配色選擇。根據清單標示的價格，Xiaomi 18 Pro 的 12GB RAM + 256GB ROM 版本售價由 1,398.9歐元起（約 12,346港元）；而 Xiaomi 18 Pro Max 則僅列出 12GB RAM + 512GB ROM 單一容量配置，定價為 1,783.9歐元約 15,744港元），實際海外售價及確實發售日期仍有待 Xiaomi 於本月稍後正式公布。