Xiaomi 18 Pro Max國際版於意大利上架 電量下調至7050mAh

Xiaomi 於9月在內地發表新一代旗艦手機 Xiaomi 18 Pro 及 Xiaomi 18 Pro Max，官方近日透過社交平台確認，該系列將於本月內正式登陸國際市場。與此同時，意大利零售商網站率先曝光了兩款新機的歐版售價、配色及詳細配置，當中顯示國際版的電池容量將較國行版本有所下調，起步價折合約 12,290 港元。

Xiaomi 旗下的 Xiaomi 18 Pro 與 Xiaomi 18 Pro Max 早前已於 9 月份率先在內地市場發表，品牌隨後亦表明計劃將該系列推向海外。近日 Xiaomi 正式在官方社交平台發佈預告，確認 Xiaomi 18 Pro 系列將於本月稍後時間於國際市場登場。在官方公佈具體發佈日期前，意大利網上零售商 Epto 已率先將這兩款新機上架，並公開了國際版的硬件配置、機身配色以及歐洲市場定價。