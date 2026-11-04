iPhone天氣預報北京上海下周零下31度 蘋果緊急修復

蘋果iPhone天氣App驚傳離譜Bug！大批內地iPhone用戶今日（11月4日）凌晨發現，手機天氣App預報11月13日多地氣溫突然暴跌至零下28度至零下32度，預測北京、上海、青島及河南等地都出現極端低溫，一天溫差甚至接近50度，彷彿寒潮瞬間席捲內地，引發網友熱議。

不過，這場突如其來的「極寒警報」其實是虛驚一場。氣象局公共氣象服務中心官方帳號「中國天氣」隨即回應，表示最低氣溫零下32度並不屬實，直呼「都散了散了」，強調目前預報已恢復正常，民眾不必擔心。

根據中央氣象台預報，下周五相關地區氣溫大多仍維持在攝氏十幾度。專業人士分析，這次異常可能是天氣App後台資料錯誤，導致預報數據跳轉或錯誤匹配到其他地區。