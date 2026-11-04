iPhone天氣預報北京上海下周零下31度 蘋果緊急修復

蘋果iPhone天氣App驚傳離譜Bug！大批內地iPhone用戶今日（11月4日）凌晨發現，手機天氣App預報11月13日多地氣溫突然暴跌至零下28度至零下32度，預測北京、上海、青島及河南等地都出現極端低溫，一天溫差甚至接近50度，彷彿寒潮瞬間席捲內地，引發網友熱議。
一天溫差近50度 虛驚一場
不少內地iPhone用家紛紛在社交平台分享截圖，諷刺天氣預報變成「末日生存指南」，有人笑稱「極寒末日降臨，趕緊打造庇護所、囤積物資」，還有人戲稱自己「重生回到寒潮末世前9天」，相關話題迅速登上熱搜。
不過，這場突如其來的「極寒警報」其實是虛驚一場。氣象局公共氣象服務中心官方帳號「中國天氣」隨即回應，表示最低氣溫零下32度並不屬實，直呼「都散了散了」，強調目前預報已恢復正常，民眾不必擔心。
根據中央氣象台預報，下周五相關地區氣溫大多仍維持在攝氏十幾度。專業人士分析，這次異常可能是天氣App後台資料錯誤，導致預報數據跳轉或錯誤匹配到其他地區。
Apple's Weather app had an "apocalyptic" glitch in China, showing a Nov. 13 low of -32°C (-25.6 °F) for cities including Hangzhou, Nanjing, Beijing, and Shanghai. This is not the first time; in June, the app showed near 50°C (122 °F) in Lin'an, which local weather officials blamed on its data. #Apple #iPhone 📷: Douyin user Wlh20017— Bridging News (@BridgingNews_) November 4, 2026
蘋果客服先前也表示，不排除是軟體顯示或資料異常造成，並非手機硬件問題。目前蘋果已修復相關Bug，11月13日的天氣預報也恢復正常。
6月曾誤報50度高溫
值得注意的是，這並非iPhone天氣App首次出現誇張預報。今年6月，杭州臨安也曾出現氣溫逼近攝氏50度的異常顯示，當地氣象部門核查後認定，問題出在iPhone的天氣App系統資料錯誤，氣象部門並未發布極端高溫預警。
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