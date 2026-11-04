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出版：2026-Nov-04 13:42
更新：2026-Nov-04 13:42

iPhone天氣預報北京上海下周零下31度 蘋果緊急修復

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iPhone手機預報11月13日北京及上海氣溫竟突然暴跌至零下31度。（微博）

iPhone手機預報11月13日北京及上海氣溫竟突然暴跌至零下31度。（微博）

蘋果iPhone天氣App驚傳離譜Bug！大批內地iPhone用戶今日（11月4日）凌晨發現，手機天氣App預報11月13日多地氣溫突然暴跌至零下28度至零下32度，預測北京、上海、青島及河南等地都出現極端低溫，一天溫差甚至接近50度，彷彿寒潮瞬間席捲內地，引發網友熱議。

一天溫差近50度 虛驚一場

不少內地iPhone用家紛紛在社交平台分享截圖，諷刺天氣預報變成「末日生存指南」，有人笑稱「極寒末日降臨，趕緊打造庇護所、囤積物資」，還有人戲稱自己「重生回到寒潮末世前9天」，相關話題迅速登上熱搜。

不過，這場突如其來的「極寒警報」其實是虛驚一場。氣象局公共氣象服務中心官方帳號「中國天氣」隨即回應，表示最低氣溫零下32度並不屬實，直呼「都散了散了」，強調目前預報已恢復正常，民眾不必擔心。

根據中央氣象台預報，下周五相關地區氣溫大多仍維持在攝氏十幾度。專業人士分析，這次異常可能是天氣App後台資料錯誤，導致預報數據跳轉或錯誤匹配到其他地區。

iPhone天氣App一度出現問題，誤報11月13日溫度跌至負32度（網上圖片） iPhone天氣App一度出現問題，誤報成華區周五溫度跌至負32度（網上圖片） iPhone天氣App一度出現問題，誤報無錫周五溫度跌至負32度（網上圖片） iPhone天氣App一度出現問題，誤報上海周五溫度跌至負31度（網上圖片） iPhone天氣App一度出現問題，誤報鄭州周五溫度跌至負32度（網上圖片）

蘋果客服先前也表示，不排除是軟體顯示或資料異常造成，並非手機硬件問題。目前蘋果已修復相關Bug，11月13日的天氣預報也恢復正常。

6月曾誤報50度高溫

值得注意的是，這並非iPhone天氣App首次出現誇張預報。今年6月，杭州臨安也曾出現氣溫逼近攝氏50度的異常顯示，當地氣象部門核查後認定，問題出在iPhone的天氣App系統資料錯誤，氣象部門並未發布極端高溫預警。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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