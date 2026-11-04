上海直擊實試Apple首部觸屏版MacBook Pro　同場率先試玩iPad mini、M6 iMac（有片）

Apple將於11月6日開售品牌首部觸屏版MacBook Pro，配備PROLED XDR顯示器，可以如iPad般使用螢幕觸控，更加直觀易用。記者於上海率先體驗這部觸屏版MacBook Pro手提電腦，仲有發光蘋果標誌回歸，相當有驚喜！同場更有齊iPad mini、M6版MacBook Pro及iMac，率先睇及試玩實物。

可觸控MacBook Pro Apple全新配備PROLED XDR顯示器MacBook Pro，機背再次帶來發光蘋果標誌，首次採用破疊聯式OLED技術，可以像iPad般直接觸屏控制，更有放大縮小、捏合、旋轉等手勢控制，實試反應靈敏直觀，而且可以進行多點觸控，示範彈琴可以十指同時觸芒，而操控3D模型時亦順暢不窒。如果暫時不需要使用，這個觸屏選項都能在無障礙功能設定內關掉。

螢幕更亮更鮮艷 配備PROLED XDR顯示器MacBook Pro，具備高達2000尼特峰值HDR及SDR亮度，10,000,000:1對比度呈現極致細節，支援120Hz可變更新頻率，涵蓋P3與Adobe RGB的更寬廣色域，實物觀看相片可呈現絢麗色彩及深沉黑色，對比度豐富。專業設計師及攝影師示範使用MacBook Pro，隨時直接觸屏作細微操作，例如旋轉產品、繪畫、調色等。 另一個亮點是iPhone的「動態島」現登陸Mac，除了可快速查看重要資訊，輕鬆執行操作，例如控制音樂播放及音量調校等，最多可以同時進行兩個動態顯示。全新MacBook備有14吋及16吋型號，提供太空黑及銀色，亦有M5 Pro及M5 Max兩種配置，而且可選納米紋理玻璃屏幕，減少反射及眩光。

配備PROLED XDR顯示器MacBook Pro售價$22999起，將於11月6日正式上市。

iPad mini首配OLED 同場更帶來了首款OLED版iPad mini，除了星光色外更有全新午夜暗色，第一印象是超薄，機身厚度僅5.4mm，拿上手更加輕巧。更大的8.5吋OLED顯示器亮麗清晰，而且更有納米紋理玻璃選項，新顯示器對比度更高，峰值亮度更高逾2倍，黑邊框亦比上代更窄，視覺體驗明顯提升不少。 全新iPad mini更升級IP67防水防護等級，取消機身的喇叭，改由Acoustic Display發聲屏幕，音效更佳。採用A20Pro 晶片，效能表現大幅躍升，打機以及工作反應靈敏。另外今代1200萬像素 Center Stage 前置相機，設於機身橫向邊框，更適合視像通話。全新智慧型摺套採用雙面板架構設計，並以科技織紋布料製成，比起之前的矽膠更有質感。iPad mini售價$5299起，提供128GB、256GB及512GB配置。

全新M6晶片電腦 Apple亦有將MacBook Pro及iMac升級全新M6晶片，兩款產品外觀上沒有太大分別，但效能大幅躍升。M6晶片配備12核心CPU、12核心GPU，以及歷來首個雙16核心神經網絡引擎，帶來新一代的速度和先進的裝置端AI，支援Wi-Fi 7及藍牙6，MacBook Pro電池使用時間更達24小時。14 吋M6 MacBook Pro售價$15999起、iMac售價$11499起，同樣於11月6日上市。