熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 新皇崗口岸 法國示威 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
科技
出版：2026-Nov-04 15:39
更新：2026-Nov-04 15:39

上海直擊實試Apple首部觸屏版MacBook Pro　同場率先試玩iPad mini、M6 iMac（有片）

分享：
Apple於上海舉行傳媒預覽，展示新推出的觸屏版MacBook Pro、iPad mini、M6 iMac及MacBook實機。

Apple於上海舉行傳媒預覽，展示新推出的觸屏版MacBook Pro、iPad mini、M6 iMac及MacBook實機。

Apple將於11月6日開售品牌首部觸屏版MacBook Pro，配備PROLED XDR顯示器，可以如iPad般使用螢幕觸控，更加直觀易用。記者於上海率先體驗這部觸屏版MacBook Pro手提電腦，仲有發光蘋果標誌回歸，相當有驚喜！同場更有齊iPad mini、M6版MacBook Pro及iMac，率先睇及試玩實物。

Apple首部配備PROLED XDR顯示器的MacBook Pro。 配備PROLED XDR顯示器的MacBook Pro再次帶來發光蘋果標誌。 Apple觸屏版MacBook Pro可以直接Touch Screen操作。 觸屏版MacBook Pro支援多點觸控手勢，可放大相片。 全新觸屏版MacBook Pro進行拖放更加直觀方便。 觸屏版MacBook Pro可同時多點觸控。 設計師示範在工作流程中使用配備PROLED XDR顯示器的MacBook Pro。 設計圖上進行繪畫、修圖亦更加直接。 如果想暫停使用觸控功能，亦可在無障礙選項中剔除。

可觸控MacBook Pro

Apple全新配備PROLED XDR顯示器MacBook Pro，機背再次帶來發光蘋果標誌，首次採用破疊聯式OLED技術，可以像iPad般直接觸屏控制，更有放大縮小、捏合、旋轉等手勢控制，實試反應靈敏直觀，而且可以進行多點觸控，示範彈琴可以十指同時觸芒，而操控3D模型時亦順暢不窒。如果暫時不需要使用，這個觸屏選項都能在無障礙功能設定內關掉。

配備PROLED XDR顯示器的MacBook Pro螢幕明顯更鮮明。 配備PROLED XDR顯示器的MacBook Pro可視角度高。 配備PROLED XDR顯示器的MacBook Pro新增動態島。 全新MacBook Pro可選擇標準螢幕（右）或納米紋理玻璃（左）。 全新MacBook Pro配備6揚聲器並升級低音喇叭。

螢幕更亮更鮮艷

配備PROLED XDR顯示器MacBook Pro，具備高達2000尼特峰值HDR及SDR亮度，10,000,000:1對比度呈現極致細節，支援120Hz可變更新頻率，涵蓋P3與Adobe RGB的更寬廣色域，實物觀看相片可呈現絢麗色彩及深沉黑色，對比度豐富。專業設計師及攝影師示範使用MacBook Pro，隨時直接觸屏作細微操作，例如旋轉產品、繪畫、調色等。

另一個亮點是iPhone的「動態島」現登陸Mac，除了可快速查看重要資訊，輕鬆執行操作，例如控制音樂播放及音量調校等，最多可以同時進行兩個動態顯示。全新MacBook備有14吋及16吋型號，提供太空黑及銀色，亦有M5 Pro及M5 Max兩種配置，而且可選納米紋理玻璃屏幕，減少反射及眩光。

配備PROLED XDR顯示器MacBook Pro售價$22999起，將於11月6日正式上市。

iPad mini升級OLED螢幕。 iPad mini具備星光色（上）及午夜暗色（下）。 iPad mini的OLED螢幕色調鮮明。 iPad mini刪走機底喇叭，首次帶來防水機身。 iPad mini今代透框略為收窄，帶來更大8.5吋屏幕。 iPad mini尺寸特別適合打機睇片。 iPad mini亦可選配標準玻璃（上）或納米紋理玻璃（下）。

iPad mini首配OLED

同場更帶來了首款OLED版iPad mini，除了星光色外更有全新午夜暗色，第一印象是超薄，機身厚度僅5.4mm，拿上手更加輕巧。更大的8.5吋OLED顯示器亮麗清晰，而且更有納米紋理玻璃選項，新顯示器對比度更高，峰值亮度更高逾2倍，黑邊框亦比上代更窄，視覺體驗明顯提升不少。

全新iPad mini更升級IP67防水防護等級，取消機身的喇叭，改由Acoustic Display發聲屏幕，音效更佳。採用A20Pro 晶片，效能表現大幅躍升，打機以及工作反應靈敏。另外今代1200萬像素 Center Stage 前置相機，設於機身橫向邊框，更適合視像通話。全新智慧型摺套採用雙面板架構設計，並以科技織紋布料製成，比起之前的矽膠更有質感。iPad mini售價$5299起，提供128GB、256GB及512GB配置。

M6 iMac外觀不變，帶來7款亮麗奪目配色。 M6 iMac為24吋屏幕電腦。 M6 iMac機身備有連接埠。 M6 iMac處理圖像更加快捷。 M6 MacBook Pro維持上代一樣外觀。 M6 MacBook Pro有14及16吋可選。 M6 MacBook Pro（左）與觸屏版MacBook Pro（右）。

全新M6晶片電腦

Apple亦有將MacBook Pro及iMac升級全新M6晶片，兩款產品外觀上沒有太大分別，但效能大幅躍升。M6晶片配備12核心CPU、12核心GPU，以及歷來首個雙16核心神經網絡引擎，帶來新一代的速度和先進的裝置端AI，支援Wi-Fi 7及藍牙6，MacBook Pro電池使用時間更達24小時。14 吋M6 MacBook Pro售價$15999起、iMac售價$11499起，同樣於11月6日上市。

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務