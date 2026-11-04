HONOR Magic9 Pro Max旗艦手機馮德倫加持！　雙2億ARRI電影級影像＋8000mAh怪獸級續航

HONOR Magic9 Pro Max旗艦手機在拍攝、效能及電量均達超水準。

HONOR正式宣布全新年度影像旗艦HONOR Magic9 Pro Max登陸香港市場，使香港成為中國內地以外的首發地區。發布會以電影首映禮形式亮相，現場首映由著名導演馮德倫親自執導並以該機拍攝的作品《SIGNAL暗號》，同時展出百年電影器材傳奇ARRI經典攝影機，以及由金像獎最佳美術指導文念中親自設計的港產片場景體驗區，印證HONOR Magic9 Pro Max都可拍出電影感。

專業電影級拍片性能 影像規格上，HONOR首度深度攜手百年殿堂級電影品牌ARRI，打造全套掌上型專業級工作流程。手機搭載雙2億像素ARRI電影級影像系統，包含採用1/1.28吋感光元件、f/1.57光圈與CIPA 8.0級3度雲台防震的2億ARRI主鏡頭，以及配備1/1.4吋感光元件、f/2.6光圈的2億ARRI超夜神長焦鏡頭。搭配6nm製程的自研HONOR影像晶片H1，系統支援高達14級電影級動態範圍與RAW格式即時AI降噪，信噪比提升達8dB。 今代主打的專業錄影功能，整合ARRI LogC3曲線、10位元色深、ARRI超廣色域、14種預設色彩風格及87種即時預覽ARRI Looks，更支援高達4K 60fps拍攝與減少20%儲存佔用的10位元4:2:2 APV編解碼器。收音則採用由一支定向與三支全向咪組成的電影槍咪級四混合咪高峰陣列，支援最遠20米聲源隔離並大幅抑制離軸雜音。

全港首發旗艦處理器 HONOR Magic9 Pro Max更是全港首發搭載Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6旗艦處理器的手機，配合Butterfly VC 2.0高效散熱架構，確保高負載拍攝與運算時的長效穩定。機身正面採用6.8吋LTPO OLED防反射鍍膜屏幕，配備金剛巨犀玻璃，反光率低至1.5%且峰值亮度達10,000nits，戶外陽光下取景極其清晰。 另一最強亮點是機內配置8000mAh超大容量電池，並支援100W有線及80W無線HONOR SuperCharge快充技術。整機具備IP68、IP69及高溫高壓防護的IP69K防塵防水等級認證，搭配第三代射頻增強晶片HONOR C3，提供全天候可靠的戶外創作表現。

售價$10999起 新機運行全新MagicOS 11操作系統，設有獨立AI實體按鍵與獨立相機鍵，單鍵即可呼叫情境感知助理、AI識屏建議及AI記憶功能，並深度整合Google Gemini應用程式提供跨模態AI支援。HONOR Connect更全面打通跨平台互聯，相容Apple Watch、AirPods，支援相容AirDrop免安裝應用檔案分享框架，並支援一鍵檔案傳輸至Insta360設備。 HONOR Magic9 Pro Max推出苔青、銀鹽及影黑3款配色，12GB+512GB版本建議零售價為$10999、16GB+1TB售價$14999。新機將於11月5日至11月18日正式接受預訂，並於11月18日上市，預售期內更享有總值高達$5200的專屬預售禮遇與增值服務，包括HONOR Magic9 Pro Max G200長焦增距鏡套裝或$1000超市禮券二選一，另有12個月延長保、機身屏幕意外保、24個月電量保、免費貼膜服務及3個月Google AI Pro。