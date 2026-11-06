「建造創新博覽會2026」雲集逾190家參展商 四大展區展示AI、機械人及智能建造新方案

建造業創科盛會登場！建造業議會（議會）聯同香港特別行政區政府發展局及中華人民共和國住房和城鄉建設部科技與產業化發展中心共同主辦的「建造創新博覽會2026」（創博會），將會於11月23日起一連三日於香港會議展覽中心盛大舉行。本屆創博會以「築見未來．智造非凡」為主題，焦點項目涵蓋國際會議、展覽、技術參觀團等，旨在透過展示創新科技及促進跨界合作，為建造業注入新動力，推動生產力提升、建造安全及可持續發展。

今屆創博會亦是國際基建卓越周2026的重要活動之一，展覽部分吸引超過190家參展商，當中約50間為中國內地及其他海外國家與地區機構，共12個國家及地區，涵蓋政府部門、科研機構、大專院校、承建商、顧問公司及創科企業。場內更設有商業配對專區，為參展商和買家提供一站式服務，協助他們發掘商機及建立業務聯繫。

展覽設有超過170個展位，分為四大展區：「前沿創新」展區展示來自世界各地突破性建築科技成果及「黑科技」；「機械人、先進機械與建築材料」展區匯聚各種革新性智能機械、建築機械人、先進測量技術及可持續建材；「人工智能與智能建造」展區聚焦BIM、物聯網及人工智能等技術如何實現建造全生命周期的智慧管理；而「安全與可持續發展」展區則呈獻各種智慧安全系統、先進防護設備及綠色建築方案。 作為今屆創博會的焦點展區之一，議會將設立大型展位，展區涵蓋人工智能與機械人、築創未來、建造安全、智能建造及可持續建造方面的最新成果。

建造業議會展位主要展品 已成為引進重點企業辦公室「重點企業」的智元機器人（AGIBOT），將展出2026世界人工智慧大會（WAIC）十大「鎮館之寶」之一的AGIBOT A3 Ultra。該款機械人屬唯一入選的具身智能機器人，擁有室內外自主導航、語義地圖生成、拆解多步任務及動態避障能力，更配備高階靈巧手，能夠支援全天候不間斷作業。 另一焦點展品為來自杭州一隅千象科技有限公司（ArchiFiction），展品為步入式空間通訊終端產品——n'Space。作為全球首款毋須穿戴任何設備的步入式空間終端，參觀者可直接走進沉浸式數碼空間體驗互動協作，目前全球市場尚未有同類產品。

而被譽為「杭州六小龍」的宇樹科技、雲深處科技和群核科技各自帶來自主研發的機械人和智能工具。其中專注於四足機械人及人形機械人研發的宇樹科技，帶來四足機械狗A2及人形機械人Unitree R1。前者配備熱成像及AI識別技術，可於複雜環境自主巡邏及執行檢測工作，後者作為超輕量級雙足人形機械人，配備26個自由度關節，結合AI智能、語音及視覺交互技術，展示高度擬人化的互動能力。 另外，中國移動香港有限公司則展出全球首創6G測試系統及低軌物聯網衛星系統，結合無綫AI與網絡AI技術，支援智能建造及基建監測應用，可以爲建築物傾斜、邊坡位移等提供監測應用，推動建造業數碼化發展。

人臉識別出勤紀錄裝置

同時，議會亦將展示人臉識別出勤紀錄裝置，包括C-SMART AI臉形辨識流動考勤系統和Time Expert智慧工地人臉識別入閘及值勤管理系統，利用AI人臉識別技術，提升工地出入管理效率及準確度，以推動智慧工地及建造業數碼化管理。 此外，廣受業界應用的CIC AI助理（建造安全），目前共有252間機構用戶正在使用，系統已收錄超過3,000份香港建造業相關的安全文件，利用AI視覺分析，即時解答安全問題及支援動態風險評估。最後還有「組裝合成」建築法（MiC）及「機電裝備合成法」（MiMEP）區域，展示中環新海濱三號用地實體沙盤模型。

其他焦點展品 1）前沿創新──3D打印建築機器人 由香港科技園公司培育企業開發的RIC M1 3D打印混凝土機器人，為亞洲首個可移動式3D打印建築機器人，結合AGV自主移動、六軸機械臂及智能打印演算法，支援複雜的建築構件自動化生產。此外，公司亦設有首個獲納入建造業創新及科技基金（CITF）預先批核名單的生成式AI建築合規人工智能平台，可將需時數天的合規審查縮短至數分鐘解決。 2）機械人、先進機械與建築材料──AI水缸清潔機械人及塔吊系統

由香港智能建造研發中心（HKCRC）研發的全球首創兩棲AI水缸清潔機械人，能取代工人在密閉空間清潔水缸，並曾榮獲第51屆日內瓦國際發明展金獎。同場展出的AI智能塔吊系統，則透過遠程操控、吊鈎防搖擺及AI安全監測功能，獲得第49屆及51屆日内瓦國際發明獎和2025建造業議會創新獎建造安全類別獎項。 3）人工智能與智能建造──JARVIS AIOS工程管理平台 香港互聯立方有限公司則帶來自主研發的JARVIS AIOS平台，榮獲建造業議會人工智能大獎金獎、2025香港建造業議會創新大獎。以人工智能協助管理工程項目，至今已經連接項目數據，自動完成逾100項工程管理任務。

「建造創新博覽會 2026 」（創博會）展覽 日期：11月23至25日（星期一至三） 地點：香港會議展覽中心展覽廳1C-E 創博會另設多場國際會議，歡迎公眾報名參與，欲知更多活動及登記詳情，請瀏覽： >>建造創新博覽會2026<<