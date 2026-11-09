港大明德工程與建築學系活化百年地坑院 讓歷史建築融入社區

隨著城市化發展，不少年輕人離開鄉村到城市工作和生活，曾經承載幾代人生活記憶的民居如今長期空置。然而，鄉村活化是一項複雜的課題——既要貼近當代生活需求，亦須兼顧歷史文化特色的傳承與保留。 為振興河南省三門峽市西王村，香港大學（港大）「明德工程」與建築學系團隊於當地展開地坑院永續發展鄉村振興項目，透過建築活化、社區參與及文化傳承，讓擁數百年歷史的傳統民居重新融入現代生活。該項目最近更榮獲2026年度DFA亞洲最具影響力設計獎金獎，獲國際設計界肯定。

百年地坑院展現黃土高原生活智慧 「地坑院」是黃土高原古人順應自然建造的地下民居。古人在平整的黃土高原上向下鑿挖出深坑作為庭院，再順著四周壁面開鑿出窯洞居住。由於黃土地層結構穩定且具備良好保溫性，地坑院不僅能有效抵禦風沙，更展現出冬暖夏涼的居住優勢。 位於河南省三門峽市的西王村，至今仍保存多座地坑院。多年來，這些建築不僅是居民生活起居的空間，亦見證着當地社區發展。團隊認為，地坑院的價值除體現在建築形式，更反映當地居民與自然環境共存的生活智慧。

分段活化歷史建築 回應鄉村人口流失挑戰 隨著人口外流到發達城市，不少傳統聚落、歷史建築面對空置及失修等問題。對明德工程團隊而言，最大的挑戰不在於修復建築，而是思考如何活化空間以配合現代生活需要，讓歷史建築重煥生機。 港大明德工程的地坑院的活化工作分三個階段進行。第一階段由建築學系林君翰教授帶領，聚焦研究地坑院的歷史背景、建築結構及空間設計，以了解其發展與黃土高原環境的關係。第二階段由Ratoi Lidia助理教授主導，在保留原有建築特色的基礎上，引入以夯土材料進行機械人3D打印技術。第三階段則由Olivier Ottevaere副教授帶領，透過張力結構設計，為地坑院創造更多元的公共活動空間。

藉著活化工作，團隊希望地坑院不再只是被保存的文化遺產，而是能夠回應現今生活需要的社區空間。

村民共同參與 打造共享社區空間 有別於一般以建築修復為主導的項目，明德工程團隊特別重視社區參與和社區交流。項目匯聚港大不同學院超過140名學生、學術團隊、本地工藝師及村民，共同參與規劃、設計及建設工作。透過實地考察、修繕工程及文化交流活動，不同背景的參與者共同了解地坑院背後的歷史文化價值與建築智慧。 團隊不僅希望修復建築本身，更致力讓社區重新參與活化過程。透過共同建設及交流，本為閒置空間的地坑院，逐步轉化為文化及教育活動場所，成為貼近當地居民需要的日常生活空間。

獲國際設計獎項肯定 展現活化新思維 明德工程的地坑院永續發展鄉村振興項目榮獲2026年度《DFA亞洲最具影響力設計獎》金獎，獲國際設計界肯定。團隊認為，這項殊榮不僅肯定項目在建築活化及空間設計方面的成果，更反映歷史建築並非只能作為文化遺產被保存，而是可以透過創新設計及社區參與，重新融入當代生活。 項目不僅讓百年地坑院重獲新生，亦展示歷史建築如何在保留地方特色的同時，成為連結社區、文化與未來發展的重要平台。

從歷史建築活化走向鄉村可持續發展 對團隊而言，活化地坑院是其推動鄉村可持續發展的重要一步。活化後的地坑院有望被用作不同文化活動、教育交流及社區共享用途，讓更多人重新認識西王村及其文化。同時，項目亦希望透過持續舉辦不同活動，吸引更多年輕人和訪客走進社區，接觸當地文化，為鄉村發展注入新動力。 透過結合建築保育、工程創新及社區協作，明德工程正嘗試為鄉村活化提供新的實踐模式。未來，團隊亦希望將相關經驗延伸至更多鄉村活化項目，探索歷史建築融入當代社會中的更多可能。

「明德工程」由香港大學1971年土木工程系畢業生楊澍人教授及其已故妻子楊甘月珍女士共同創立。香港大學的中文校訓「明德格物」，意指彰顯美德（明德）與探究事理（格物）。受此校訓啟發，「明德工程」肩負兩大核心使命：一是透過親身參與的慈善建造項目，為香港學生提供體驗式學習機會；二是通過相關項目，支持中國內地貧困地區少數民族部落的鄉村教育政策，以及在越南展開的小规模公益项目。 「明德工程」自2003年成立以來，已從以建設工程為主的計劃，逐步發展成為涵蓋社區參與服務及獎學金等更為廣泛的綜合項目。

專欄：港大「港創未來」 簡介：本專欄聚焦香港大學的科研創新，探討那些在香港研發並對世界具有深遠影響的科研項目。透過清晰而深入的報導，彰顯港大科研成果轉化的強大實力。