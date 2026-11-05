Meta智能眼鏡及Meta AI安全保障機制　防偷拍及保護私隱措施

智能穿戴裝置與生成式AI工具愈趨普及，然而這些技術的普及亦引發公眾對個人私隱及安全性的關注。根據Meta於2026年11月在香港發布的最新私隱與安全資料，Meta AI及AI智能眼鏡從硬件設計、數據處理到青少年保護，均設有多重安全防線，可以放心使用。

顯眼拍攝指示燈 智能眼鏡最令人擔心是私隱及偷拍問題，為保障旁人知情權，Meta在具備鏡頭的AI智能眼鏡中加入了嚴格的硬件與平台雙重限制。每一副配備鏡頭的智能眼鏡均設有拍攝LED指示燈，每當鏡頭拍攝或錄影時，指示燈便會發出明亮的白光，用家無法將其關閉，這是其他相機類別所未有向旁人提供的提示訊號。設計採納了包括婦女安全組織在內的安全專家意見，並在測試多種選項後選出白光，其亮度亦經過日間可見度測試。 鏡頭與指示燈在運作上合二為一，若LED燈被遮蓋，鏡頭在清除遮擋物前將無法開始錄影。如果在拍攝期間遮蓋指示燈，鏡頭便會立即停止運作；若指示燈遭到物理篡改，鏡頭更會被完全停用。

在平台層面，Meta會移除宣傳篡改服務的廣告、帖文及Marketplace商品清單，並對銷售相關服務的商家採取法律行動，同時移除有系統地分享在他人不知情下拍攝內容的帳戶。

數據私隱與AI資訊處理 在使用Meta AI及相關應用程式時，系統對個人資料的存取與處理設有明確界線，Meta AI僅會根據用家選擇與其分享的內容進行運作，而Meta的AI模型和工具均經過私隱審查程序，以識別、緩解、記錄及監察私隱風險。 在WhatsApp上，個人訊息和通話始終受到端對端加密保護，確保只有用家本人及對話對象能夠讀取內容。WhatsApp上的Meta AI屬可選功能，若用家選擇啟用，它亦只能讀取用家主動分享的資訊。 當用家透過AI智能眼鏡向Meta AI詢問眼前所見的事物時，鏡頭只會短暫啟用以支援該功能運作。若畫面中出現人臉和車牌，系統會自動將其模糊化，且用於生成答案的圖像不會儲存至用家的相簿中。Meta目前沒有提供、亦沒有開發透過其智能眼鏡識別陌生人身份的功能，不會進行陌生人臉部識別。

AI模型的訓練數據來源包括網上公開資訊、授權數據，以及來自Meta產品和服務的資訊，當中包括公開分享的Facebook和Instagram帖文。為保障私隱，網上公開數據均經過篩選，以排除經常分享個人資料的網站。

家長監護工具 針對青少年使用生成式AI的潛在風險，Meta實施了年齡限制與家長監護機制，生成式AI功能僅供13歲或以上人士使用，相關模型亦會定期接受測試與重新訓練，以確保體驗符合年齡需要。自2026年10月初起，香港地區的Meta AI應用程式已提供家長監護功能。家長可以查看青少年在過去七天內詢問過的話題（但不會看到對話內容本身），並可透過Meta AI應用程式或「家庭中心」，將預設的「13+」設定切換為限制更嚴格的「有限內容」設定。 若青少年在Instagram、Facebook或Messenger上與Meta AI的對話顯示他們可能有自殺或自殘風險，Meta會透過監護工具通知其家長。

AI生成內容標籤 為提升透明度並協助公眾辨識AI技術，Meta明確標示AI生成內容，在使用Meta AI創作的逼真圖像會帶有「Imagined with AI」標籤。此外，在Facebook、Instagram和Threads上，系統會根據包括C2PA標準在內的業界共享訊號，或根據用戶上傳時自行申報的AI生成內容，為AI生成的影片、音訊和圖像加上「AI Info」標籤。 Meta正在亞太區市場包括香港推出教育工作，隨着新技術推出，Meta 亦持續與政府、業界、學術界、公民社會、家長及私隱專家合作，推行各類科技素養計劃。