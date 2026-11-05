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科技
出版：2026-Nov-05 12:49
更新：2026-Nov-05 12:49

Samsung Galaxy S27 Ultra 實機模型照片曝光 傳新增MagSafe磁吸

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Samsung Galaxy S27 Ultra 實機模型照片曝光 傳新增MagSafe磁吸

Samsung Galaxy S27 Ultra 實機模型照片曝光 傳新增MagSafe磁吸

近日外國科技網站 Androidheadlines 釋出了 Samsung Galaxy S27 Ultra 的最新實機模型照片！從這批根據 CAD 圖紙製作的模型可見，新一代旗艦機的外型出現了顯著變化，不但機背相機模組經過重新設計，鏡頭數量亦比上一代少了一顆。此外，機背的平整度有所提升，甚至有望加入類似 MagSafe 的磁吸功能。對比同級的 Apple iPhone 18 Pro 及 Google Pixel 11 Pro，今次 Samsung Galaxy S27 Ultra 的機身尺寸亦略有微調。

早前於 8 月時份，網絡上已經流傳了 Samsung Galaxy S27 Ultra 的 CAD 效果圖，而近日消息來源更進一步，直接根據圖紙製作出 1：1 的實機模型。

從最新曝光的圖片可見，Samsung Galaxy S27 Ultra 的整體輪廓依然方正，機身正面中央保留了自拍鏡頭開孔，而機身右側設有電源鍵及音量鍵。底部配置則與以往相若，包含了 SIM 卡槽、主收音咪、揚聲器、USB-C 接口以及標誌性的 S-Pen 插槽。

從最新曝光的圖片可見，Samsung Galaxy S27 Ultra 的整體輪廓依然方正，機身正面中央保留了自拍鏡頭開孔，而機身右側設有電源鍵及音量鍵（網上圖片） Samsung Galaxy S27 Ultra 模型機可見，機身尺寸略有微調（網上圖片） Samsung Galaxy S27 Ultra預計新機將於 2027 年第一季正式發表 Samsung Galaxy S27 Ultra1：1 的實機模型可見，電池容量預料維持在 5,000mAh 水平並支援 45W 有線快充 Samsung Galaxy S27 Ultra1：1 的實機模型可見， 相比上一代減少了一顆鏡頭，相信是為了換取更大的主 感光元件 或升級 潛望式長焦鏡 Samsung Galaxy S27 Ultra1：1 的實機模型可見， 新機尺寸為 163.76 x 78.25 x 7.97 mm Samsung Galaxy S27 Ultra1：1 的實機模型可見， 底部配置則與以往相若

雖然是次模型機未有具體硬件，但綜合近期各大爆料，Samsung Galaxy S27 Ultra 預計會提供 12GB 及 16GB RAM 兩個記憶體版本，配色方面有望帶來全新的鈦金屬色系。售價方面，據市場初步估計，歐洲定價或由 1,449.00 歐元（折合約 12,240 港元）起跳。從模型機的數據顯示，新機尺寸為 163.76 x 78.25 x 7.97 mm，對比上一代 Galaxy S26 Ultra（163.6 x 78.1 x 7.9 mm），機身略為變闊並輕微變厚，但整體握持感應該相差不大。

減少一個鏡頭 或換取更大感光元件

今代外觀最大的變化在於機背的相機島設計，相比上一代減少了一個鏡頭，相信是為了換取更大的感光元件或升級潛望式長焦鏡所作的取捨。值得留意的是，這個新設計不僅減少了平放桌面時的搖晃問題，其空間佈局更疑似為磁吸式配件預留了位置。由於模組造型改變，Samsung Galaxy S27 Ultra 確認無法兼容上一代的手機殼。至於硬件方面，預計國際版將全線採用特製版的 Snapdragon 8 Elite 處理器，而國行版則可能在 AI 功能上接入國內專屬的大模型；電池容量預料維持在 5,000mAh 水平並支援 45W 有線快充。

Samsung Galaxy S27 Ultra 在保持系列經典方正屏幕設計的同時，大膽改革了相機模組，並有望引入磁吸配件生態，無疑增加了手機的實用性。預計新機將於 2027 年第一季正式發表，更多關於國際版及國行版的詳細規格與具體定價，相信會在未來數月陸續浮出水面，本網將為大家持續跟進。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

5大減壓方法。（am730製圖） 5大減壓方法。（am730製圖） 5大減壓方法。（am730製圖） 5大減壓方法。（am730製圖）

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