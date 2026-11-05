Samsung Galaxy S27 Ultra 實機模型照片曝光 傳新增MagSafe磁吸

近日外國科技網站 Androidheadlines 釋出了 Samsung Galaxy S27 Ultra 的最新實機模型照片！從這批根據 CAD 圖紙製作的模型可見，新一代旗艦機的外型出現了顯著變化，不但機背相機模組經過重新設計，鏡頭數量亦比上一代少了一顆。此外，機背的平整度有所提升，甚至有望加入類似 MagSafe 的磁吸功能。對比同級的 Apple iPhone 18 Pro 及 Google Pixel 11 Pro，今次 Samsung Galaxy S27 Ultra 的機身尺寸亦略有微調。 早前於 8 月時份，網絡上已經流傳了 Samsung Galaxy S27 Ultra 的 CAD 效果圖，而近日消息來源更進一步，直接根據圖紙製作出 1：1 的實機模型。

從最新曝光的圖片可見，Samsung Galaxy S27 Ultra 的整體輪廓依然方正，機身正面中央保留了自拍鏡頭開孔，而機身右側設有電源鍵及音量鍵。底部配置則與以往相若，包含了 SIM 卡槽、主收音咪、揚聲器、USB-C 接口以及標誌性的 S-Pen 插槽。

雖然是次模型機未有具體硬件，但綜合近期各大爆料，Samsung Galaxy S27 Ultra 預計會提供 12GB 及 16GB RAM 兩個記憶體版本，配色方面有望帶來全新的鈦金屬色系。售價方面，據市場初步估計，歐洲定價或由 1,449.00 歐元（折合約 12,240 港元）起跳。從模型機的數據顯示，新機尺寸為 163.76 x 78.25 x 7.97 mm，對比上一代 Galaxy S26 Ultra（163.6 x 78.1 x 7.9 mm），機身略為變闊並輕微變厚，但整體握持感應該相差不大。 減少一個鏡頭 或換取更大感光元件 今代外觀最大的變化在於機背的相機島設計，相比上一代減少了一個鏡頭，相信是為了換取更大的感光元件或升級潛望式長焦鏡所作的取捨。值得留意的是，這個新設計不僅減少了平放桌面時的搖晃問題，其空間佈局更疑似為磁吸式配件預留了位置。由於模組造型改變，Samsung Galaxy S27 Ultra 確認無法兼容上一代的手機殼。至於硬件方面，預計國際版將全線採用特製版的 Snapdragon 8 Elite 處理器，而國行版則可能在 AI 功能上接入國內專屬的大模型；電池容量預料維持在 5,000mAh 水平並支援 45W 有線快充。

Samsung Galaxy S27 Ultra 在保持系列經典方正屏幕設計的同時，大膽改革了相機模組，並有望引入磁吸配件生態，無疑增加了手機的實用性。預計新機將於 2027 年第一季正式發表，更多關於國際版及國行版的詳細規格與具體定價，相信會在未來數月陸續浮出水面，本網將為大家持續跟進。 文章獲 Mobile Magazine 授權於 am730科技 轉載