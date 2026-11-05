平板電腦｜HUAWEI細尺寸摺Mon下月發表 大幅瘦身加入副螢幕

HUAWEI 去年首度推出摺疊屏幕平板電腦引起迴響，近日有消息指出，廠方計劃推出一款尺寸更細、重量大幅減輕的全新摺疊屏幕 PC 產品。這款新平板電腦不僅將重量由上代的 1.16kg 大減至約 600g ，更會首度加入外置副屏幕設計，大大提升在筆記本閉合狀態下的實用性。新機預計最快於 12 月正式發表，屆時將為流動辦公用戶提供更輕便的旗艦級選擇。 18吋3.3K主螢幕 HUAWEI 於去年曾推出全球首款運行 HarmonyOS 的摺疊 PC 產品 MateBook Fold Ultimate Design ，雖然擁有 18 吋的 3.3K 解像度屏幕，但 1.16kg 的重量略顯笨重。近日據博主定焦數碼爆料， HUAWEI 計劃於下月推出一款細尺寸的全新摺疊屏幕 PC 。該款新機最大亮點是重量將大減至約600g ，並會首度加入外側副屏幕設計，讓設備在摺合狀態下依然能夠進行互動，實用性大幅提升。

雖然目前官方尚未公佈確切定價，但據供應鏈初步預測，這款細尺寸的 HUAWEI 摺疊 PC 預計會提供 16GB RAM + 1TB ROM 以及 32GB RAM + 2TB ROM 兩個記憶體版本。機身配色方面，目前的測試機採用了雙色調（Dual-tone）設計，質感比上代更佳。由於採用了嶄新的柔性屏及輕量化鉸鏈技術，預計歐洲版定價將高達 2,599.9歐元（約22,963港元），而國行版售價則有望稍微親民。

規格方面，消息指國行版將首發搭載新一代處理器並深度整合 HarmonyOS 系統；而未來若推出國際版 ，網絡頻段及系統預載功能可能會有所調整。為了將機身重量極致壓縮至 600g ，新機的電池容量預料會比一般配備 6,000mAh 電池 的產品略為縮水，不過仍會支援高功率的 有線快充 以彌補續航。鏡頭方面，雖然 PC 產品不會配備 潛望式長焦鏡 ，但預計會搭載升級版的前置感光元件 ，以滿足流動辦公的高畫質視像會議需求。 料升級前置感光元件 據了解， HUAWEI 早於 10 月份已向監管機構註冊了一款型號為 SPN-W52 的小型 HarmonyOS PC ，外界普遍預料這就是本次曝光的細尺寸摺疊 PC ，並有望於 12 月正式亮相。這款融合了類似 Pura X Max 雙屏設計靈感的新世代流動辦公神器，相信會為高階 PC 市場帶來全新衝擊。

Mobile Magazine 短評： HUAWEI 今次將摺疊設備的「內外雙屏」概念移植到 PC 產品上，是一次相當聰明的嘗試。過去摺疊 PC 最大的痛點在於機身太重以及摺合後無法快速查看資訊，如今新機重量大減至 600g ，加上副屏幕設計，便攜性與實用性都得到飛躍性提升。不過，由於機身大幅變薄，預計電池容量及散熱系統將面臨考驗，值得市場密切關注。 文章獲 Mobile Magazine 授權於 am730科技 轉載

雖然目前官方尚未公佈確切定價，但據供應鏈初步預測，這款細尺寸的 HUAWEI 摺疊 PC 預計會提供 16GB RAM + 1TB ROM 以及 32GB RAM + 2TB ROM 兩個記憶體版本。