vivo V80 FE 國際版11月推出 續航力與實用性兼備中階機

7,000mAh 藍海電池配 90W 有線快充！vivo V80 FE 國際版確認 11 月登場，定價有望低於 3,500 港元??

繼標準版 vivo V80 於上月登場後，定位更親民的 vivo V80 FE 國際版近日已正式現身 vivo 菲律賓官方網站，並提前公開完整硬件規格。新機改配 MediaTek Dimensity 7400-Turbo 處理器，內置 7,000mAh 大電池及支援 90W 有線快充，更罕有配備比標準版更高規格的 5,000 萬像超廣角鏡頭及 IP69 頂級防塵防水認證，預計將於 11 月內正式推出。 現身 vivo菲律賓官網 繼標準版 vivo V80 於上10 月正式在海外市場發表後，vivo 近日亦準備為該系列帶來定位更親民的 vivo V80 FE 國際版。這款新機近日已正式現身 vivo 菲律賓官方網站，並提前公開了完整硬件規格，意味著新機將於 11 月內正式登場。從官網曝光的資料可見，vivo V80 FE 延續了標準版 vivo V80 的家族式外觀設計與雙環鏡頭模組造型，但機背由三鏡頭改為雙鏡頭配置，機身厚度控制在 7.8mm，重量則為 201g。

vivo V80 FE 出廠即預載基於 Android 17 的 OriginOS 7 系統，機身同時具備 IP68 及 IP69 頂級防塵防水認證，可承受高溫高壓水柱沖擊及水深 1.5 米浸泡達 2 小時

記憶體與售價方面，vivo V80 FE 國際版將提供最高 8GB LPDDR4X RAM 以及 128GB / 256GB UFS 3.1 ROM 儲存空間配置，並提供冰感綠（Chill Green）及閃耀金（Sparkling Gold）兩款配色選擇。雖然官方網站目前尚未公佈 vivo V80 FE 的最終售價，但參考上月發表的標準版 vivo V80（8GB + 128GB）折算定價約590歐元（約5,212港元），以及上代 vivo V70 FE 於海外市場約355歐元（約 3,136港元）至449歐元（約3,966港元）的定價區間，預計今代 vivo V80 FE 將繼續主攻中階高性價比市場。 超廣角鏡頭大升級 更勝標準版 硬件規格與同系對比方面，vivo V80 FE 與標準版 vivo V80 存在多項配置分別。處理器由標準版的 Snapdragon 7 Gen 4 改為配備 4nm 製程的 MediaTek Dimensity 7400-Turbo 晶片；正面同樣採用 6.59 吋 AMOLED 屏幕（2,750 x 1,260 解析度）及屏下光學指紋辨識，惟屏幕更新率由 144Hz 調整至 120Hz，峰值亮度亦由 5,000nits 調整至 3,000nits。相機配置則出現相當有趣的取捨：vivo V80 FE 雖然刪減了標準版的 5,000 萬像長焦鏡，但除了保留支援 OIS 光學防震的 5,000 萬像主鏡頭（1/1.56 吋感光元件、f/1.9 光圈）及 5,000 萬像自動對焦前置自拍鏡外，其超廣角鏡頭竟由標準版的 800 萬像大幅升級至 5,000 萬像 120 度超廣角鏡（支援自動對焦），令超廣角拍攝表現反而優於標準版。續航力方面，新機內置 7,000mAh 矽碳負極大容量電池，僅比標準版的 7,200mAh 略減 200mAh，並完整保留 90W 有線快充、反向有線充電及旁路充電功能。

此外，vivo V80 FE 出廠即預載基於 Android 17 的 OriginOS 7 系統，機身同時具備 IP68 及 IP69 頂級防塵防水認證，可承受高溫高壓水柱沖擊及水深 1.5 米浸泡達 2 小時。隨著完整規格已於菲律賓官網上架，預料 vivo 將於 11 月內正式公佈 vivo V80 FE 國際版的開售日期及各地區上市定價。 Mobile Magazine 短評： 以往手機品牌的「FE」或「Lite」版本在相機規格上通常會全面降級，但今次 vivo V80 FE 的刀法卻相當耐人尋味。雖然新機換上定位稍低一級的 MediaTek Dimensity 7400-Turbo 處理器並減去長焦鏡頭，但卻將標準版為人詬病的 800 萬像超廣角鏡，一口氣升級至支援自動對焦的 5,000 萬像超廣角鏡，配合原有的 5,000 萬像 OIS 主鏡與 5,000 萬像 AF 自拍鏡，組成罕見的「前後三 50MP 鏡頭」配置；加上 7,000mAh 超大電量、90W 有線快充及 IP69 防水防塵規格幾乎毫無縮水，機身厚度依然維持在 7.8mm 薄身水平。參考過往 vivo V70 FE 曾引入香港市場並開出約 3,198 港元的貼地定價，若今代 vivo V80 FE 港行版能維持相若價位登場，相信會是近期 3,000 港元價位段中續航力與實用性兼備的熱門中階之選。

vivo V80 FE（國際版）｜規格｜vivo V80（國際版） MediaTek Dimensity 7400-Turbo (4nm)｜處理器｜Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4nm)

6.59 吋 1.5K AMOLED、120Hz、3,000nits 峰值亮度｜屏幕規格｜6.59 吋 1.5K AMOLED、144Hz、5,000nits 峰值亮度

最高 8GB LPDDR4X + 128GB / 256GB UFS 3.1｜記憶體｜8GB LPDDR4X + 128GB / 256GB / 512GB（UFS 4.1）

5,000 萬像 OIS 主鏡 + 5,000 萬像 AF 超廣角鏡｜後置相機｜5,000 萬像 OIS 主鏡 + 800 萬像超廣角鏡 + 5,000 萬像 3x 長焦鏡

5,000 萬像 AF（支援 4K 拍片）｜前置鏡頭｜5,000 萬像 AF（支援 4K 拍片）

7,000mAh + 90W 有線快充｜電池及充電｜7,200mAh + 90W 有線快充

IP68 / IP69 防水、Android 17（OriginOS 7）｜防護與系統 ｜IP68 / IP69 防水、Android 17（OriginOS 7） 文章獲 Mobile Magazine 授權於 am730科技 轉載