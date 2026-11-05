Apple iPhone 18e明年登場傳僅升級A20晶片　消息指或無動態島

傳聞Apple平價機款iPhone 18e將於2027年登場，雖直升全新A20晶片，但最新爆料指出整體規格恐僅有微幅改動，外觀甚至可能再度無緣動態島。在螢幕傳出仍維持 60Hz 與單鏡頭配置下，這款主打核心效能卻延續舊設計的入門機種，關鍵規格細節仍引發外界高度揣測。

據最新爆料消息顯示，Apple即將推出的平價機款iPhone 18e預計主要聚焦於處理器晶片升級，整體規格不會迎來太多重大變化。微博爆料者「Fixed Focus Digital」表示，更換全新晶片是目前唯一能夠確認的升級項目，並呼籲外界勿對大幅更動抱有過高期望。此外該爆料者指出標準版 iPhone 18與iPhone 18e預計將共用部分製造工藝。

外觀或延續現有設計

爆料者亦特別提及，自己此前曾準確預測iPhone 17e會保留「瀏海」設計，而非如其他消息所指換上動態島。相關對比被認為是在暗示iPhone 18e同樣可能無緣配備動態島，但爆料者未有就此明確表態。

另一位微博爆料者「數碼閒聊站」早前的消息亦顯示，iPhone 18e將配備A20晶片、6.12吋60Hz 更新率OLED螢幕，以及單一4800萬像素後置鏡頭，前置鏡頭則有可能獲得升級。預計採用的 A20晶片架構與iPhone 18 Pro和iPhone Duo所搭載的A20 Pro相似，但將依照以往慣例減少一個GPU核心。消息指出，iPhone 18e預期將於2027年春季正式發表，屆時預計會聯同標準版iPhone 18以及 iPhone Air 2一同登場。