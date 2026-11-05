華為秋季發布會4大新品登場　HUAWEI WATCH 6智能手錶系列/最薄平板HUAWEI MatePad Air/HUAWEI nova 16s中階手機全面進化

華為香港發布多款新品，包括HUAWEI WATCH 6智能手錶系列、HUAWEI MatePad Air平板、HUAWEI nova 16s中階手機及HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX耳機。

華為香港發布多款全場景新品，全面涵蓋智能穿戴、智能手機、平板電腦及音頻產品。發布會以「AI賦能智慧生活」為核心導向，重點發表支援X-TAP 2.0一鍵微體檢的HUAWEI WATCH 6系列智能手錶、主打2億影像力與戶外人像的HUAWEI nova 16s系列、主打5.3mm超薄機身與PC級生產力的HUAWEI MatePad Air平板，以及具備80小時超長續航的入門級降噪耳機HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX，全方位滿足流動辦公、影像創作及健康管理上的需求，全部產品即日起上市。

HUAWEI WATCH 6一鍵微體檢 定位全能腕上旗艦的HUAWEI WATCH 6系列推出WATCH 6 Pro（46mm/43mm）及WATCH 6（46mm/42mm）多款規格，其中Pro 46mm採用航天級鈦合金錶殼搭配藍寶石玻璃鏡面，峰值亮度達3500 nits，Pro 43mm則採用納米微晶陶瓷打造，基礎款42mm機身更輕至38g，配合Easy Cross易扣錶帶實現無感佩戴。 健康監測迎來關鍵革新，全系搭載12通道PPG與高靈敏度壓力的升級版X-TAP 2.0感應器，只需長按3秒即可在60秒內生成涵蓋14項指標的一鍵微體檢報告，並新增高血壓、心血管健康與高血糖風險評估；手錶支援eSIM獨立通話、全新翻腕手勢操控、AI身體狀態準備度分析，以及認證 40米自由潛水等逾百種運動模式，全面兼容iOS及Android系統。

HUAWEI WATCH 6 Pro 46mm鈦金屬款太空探索配色售價$5888、43mm陶瓷白售價$5688；HUAWEI WATCH 6 46mm天青藍及蒼穹黑配色售價$3388、42mm晨曦金配色售價$3288。另送3個月HUAWEI Health+會員體驗、一個月錶盤會員服務、HUAWEI無憂大禮包及馬克杯一隻。

HUAWEI nova 16s 2億大底影像 專為年輕世代打造的HUAWEI nova 16s系列，主打戶外自然人像拍攝，高階型號nova 16s Pro厚度僅7.1mm、重量約218g，機身採用AG絲絨磨砂玻璃與10倍抗跌耐摔的崑崙玻璃，並搭載 6.84吋、峰值亮度達6000nits的1-120Hz LTPO護眼直屏，基礎款nova 16s則採用6.68吋直屏。 影像規格大升級，nova 16s Pro搭載2億像素RYYB超大底主鏡頭、紅楓原色前後雙鏡頭與雙多光譜感應器，配合「AI消除」、「AI最佳表情」及「3D動態照片」等創作工具，能在各類光線下精準還原膚色；新機更內置7000mAh超大電池並支援100W HUAWEI SuperCharge超級快充，提供全天候創作與長效娛樂續航力。

HUAWEI nova 16s Pro 12GB+512GB售價$5188、HUAWEI nova 16s 12GB+256GB售價$3888。入手送HUAWEI Care無憂大禮包、首年2次免費屏幕貼膜、100W充電器及馬克杯一隻。

HUAWEI MatePad Air 5.3mm極薄輕盈 全新HUAWEI MatePad Air將便攜度與專業生產力推向新高，機身厚度僅5.3mm、重量約509g，金屬一體化機身結合珠光微砂工藝。平板正面採用12吋2.8K 144Hz OLED PaperMatte柔光屏，具備1200nits峰值亮度與P3廣色域，獲得德國萊茵TÜV全局護眼3.0與SGS低視覺疲勞A+ 3.0認證，有效消減環境反光並模擬真實紙質書寫手感。 系統深度整合具備AI語音轉寫排版的HUAWEI Notes、PC級視窗界面的WPS Office及GoPaint專業繪畫軟件，支援微秒級超低延遲星閃HUAWEI M-Pencil Pro與智能磁吸鍵盤；機內更配置石墨烯立體散熱、高低分頻六揚聲器系統、10100mAh大容量電池與66W超級快充，支援長達16小時本地影音播放。HUAWEI MatePad Air 8GB+256GB售價$6288，附送HUAWEI智能磁吸鍵盤。

HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX深度降噪 同場亮相的入耳式藍牙耳機HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX，單耳重量僅約4.3g，配備半透明充電盒。規格搭載10mm動圈單元，支援LDAC高清音頻編解碼技術與三咪高峰AI通話降噪，更具備高達52dB的多模式主動降噪深度，精準隔絕外界嘈雜；耳機在配合充電盒使用下總續航力長達80 小時，支援充10分鐘聆聽4小時的極速快充，同時配備藍牙6.0、跨系統雙設備無縫連接與IP55級防塵抗水性能，展現極高實用性。HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX備有黑、白及藍色，建議零售價$328。