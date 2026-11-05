熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 新皇崗口岸 鼠患 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
科技
出版：2026-Nov-05 19:16
更新：2026-Nov-05 19:16

華為秋季發布會4大新品登場　HUAWEI WATCH 6智能手錶系列/最薄平板HUAWEI MatePad Air/HUAWEI nova 16s中階手機全面進化

分享：
華為香港發布多款新品，包括HUAWEI WATCH 6智能手錶系列、HUAWEI MatePad Air平板、HUAWEI nova 16s中階手機及HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX耳機。

華為香港發布多款新品，包括HUAWEI WATCH 6智能手錶系列、HUAWEI MatePad Air平板、HUAWEI nova 16s中階手機及HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX耳機。

華為香港發布多款全場景新品，全面涵蓋智能穿戴、智能手機、平板電腦及音頻產品。發布會以「AI賦能智慧生活」為核心導向，重點發表支援X-TAP 2.0一鍵微體檢的HUAWEI WATCH 6系列智能手錶、主打2億影像力與戶外人像的HUAWEI nova 16s系列、主打5.3mm超薄機身與PC級生產力的HUAWEI MatePad Air平板，以及具備80小時超長續航的入門級降噪耳機HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX，全方位滿足流動辦公、影像創作及健康管理上的需求，全部產品即日起上市。

HUAWEI WATCH 6系列帶來WATCH 6 Pro（46mm/43mm）及WATCH 6（46mm/42mm）。 HUAWEI WATCH 6今代升級健康檢測功能。 HUAWEI WATCH 6及WATCH 6 Pro有不同材質。 HUAWEI WATCH 6 Pro 43mm陶瓷白（左）及46mm鈦金屬太空探索（右）配色。 HUAWEI WATCH 6 46mm蒼穹黑及天青藍配色。 HUAWEI WATCH 6全系列均有升級版X-TAP 2.0感應器。 HUAWEI WATCH 6新增高血壓風險評估。

HUAWEI WATCH 6一鍵微體檢

定位全能腕上旗艦的HUAWEI WATCH 6系列推出WATCH 6 Pro（46mm/43mm）及WATCH 6（46mm/42mm）多款規格，其中Pro 46mm採用航天級鈦合金錶殼搭配藍寶石玻璃鏡面，峰值亮度達3500 nits，Pro 43mm則採用納米微晶陶瓷打造，基礎款42mm機身更輕至38g，配合Easy Cross易扣錶帶實現無感佩戴。

健康監測迎來關鍵革新，全系搭載12通道PPG與高靈敏度壓力的升級版X-TAP 2.0感應器，只需長按3秒即可在60秒內生成涵蓋14項指標的一鍵微體檢報告，並新增高血壓、心血管健康與高血糖風險評估；手錶支援eSIM獨立通話、全新翻腕手勢操控、AI身體狀態準備度分析，以及認證 40米自由潛水等逾百種運動模式，全面兼容iOS及Android系統。

HUAWEI WATCH 6 Pro 46mm鈦金屬款太空探索配色售價$5888、43mm陶瓷白售價$5688；HUAWEI WATCH 6 46mm天青藍及蒼穹黑配色售價$3388、42mm晨曦金配色售價$3288。另送3個月HUAWEI Health+會員體驗、一個月錶盤會員服務、HUAWEI無憂大禮包及馬克杯一隻。

HUAWEI nova 16s系列中階手機輕薄具設計感。 HUAWEI nova 16s Pro有天空之境幻彩色及星耀黑兩款配色。 HUAWEI nova 16s則有多一款晴空白色。 HUAWEI nova 16s手機極致纖薄。 HUAWEI nova 16s Pro內置2億像素RYYB超大底主鏡頭。 HUAWEI nova 16s系列首度配備紅楓原色前後雙鏡頭。 HUAWEI nova 16s Pro試相。

HUAWEI nova 16s 2億大底影像

專為年輕世代打造的HUAWEI nova 16s系列，主打戶外自然人像拍攝，高階型號nova 16s Pro厚度僅7.1mm、重量約218g，機身採用AG絲絨磨砂玻璃與10倍抗跌耐摔的崑崙玻璃，並搭載 6.84吋、峰值亮度達6000nits的1-120Hz LTPO護眼直屏，基礎款nova 16s則採用6.68吋直屏。

影像規格大升級，nova 16s Pro搭載2億像素RYYB超大底主鏡頭、紅楓原色前後雙鏡頭與雙多光譜感應器，配合「AI消除」、「AI最佳表情」及「3D動態照片」等創作工具，能在各類光線下精準還原膚色；新機更內置7000mAh超大電池並支援100W HUAWEI SuperCharge超級快充，提供全天候創作與長效娛樂續航力。

HUAWEI nova 16s Pro 12GB+512GB售價$5188、HUAWEI nova 16s 12GB+256GB售價$3888。入手送HUAWEI Care無憂大禮包、首年2次免費屏幕貼膜、100W充電器及馬克杯一隻。

HUAWEI MatePad Air只重509g，拿上手相當輕盈。 HUAWEI MatePad Air具備晴光藍及暖雲白兩種配色。 HUAWEI MatePad Air只有5.3mm厚。 HUAWEI MatePad Air具備PC級功能。 HUAWEI MatePad Air支援星閃HUAWEI M-Pencil Pro。 HUAWEI MatePad Air的PaperMatte柔光屏太陽直射仍然清晰。

HUAWEI MatePad Air 5.3mm極薄輕盈

全新HUAWEI MatePad Air將便攜度與專業生產力推向新高，機身厚度僅5.3mm、重量約509g，金屬一體化機身結合珠光微砂工藝。平板正面採用12吋2.8K 144Hz OLED PaperMatte柔光屏，具備1200nits峰值亮度與P3廣色域，獲得德國萊茵TÜV全局護眼3.0與SGS低視覺疲勞A+ 3.0認證，有效消減環境反光並模擬真實紙質書寫手感。

系統深度整合具備AI語音轉寫排版的HUAWEI Notes、PC級視窗界面的WPS Office及GoPaint專業繪畫軟件，支援微秒級超低延遲星閃HUAWEI M-Pencil Pro與智能磁吸鍵盤；機內更配置石墨烯立體散熱、高低分頻六揚聲器系統、10100mAh大容量電池與66W超級快充，支援長達16小時本地影音播放。HUAWEI MatePad Air 8GB+256GB售價$6288，附送HUAWEI智能磁吸鍵盤。

HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX耳機性價比高。 HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX採用入耳式設計。

HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX深度降噪

同場亮相的入耳式藍牙耳機HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX，單耳重量僅約4.3g，配備半透明充電盒。規格搭載10mm動圈單元，支援LDAC高清音頻編解碼技術與三咪高峰AI通話降噪，更具備高達52dB的多模式主動降噪深度，精準隔絕外界嘈雜；耳機在配合充電盒使用下總續航力長達80 小時，支援充10分鐘聆聽4小時的極速快充，同時配備藍牙6.0、跨系統雙設備無縫連接與IP55級防塵抗水性能，展現極高實用性。HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX備有黑、白及藍色，建議零售價$328。

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務