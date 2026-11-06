Plaud Intelligence平台重大升級 AI Agent智能自主工作

AI人工智能已是大部分人生活及工作不可或缺的重要夥伴，Plaud自2023年底進軍香港市場以來，本地用戶群增長近19倍，單在過去一年已增加逾一倍，增長主要來自金融、教育、科技、醫療保健及顧問行業用戶，Plaud宣布由Plaud Agent驅動的新一代Plaud Intelligence 平台帶來重大升級。
Plaud推出新一代Plaud Intelligence，裝置除記錄筆記外，更可草擬跟進電郵、撰寫摘要、製作簡報，並轉型為具備自主執行力(Agentic)的 Al平台。核心功能Plaud Agent是一款能精準理解用戶意圖與上下文的Al Agent，無論是製作簡報或撰寫文件，還是在通訊應用程式Slack中草擬跟進訊息，都能一手包辦。
輕鬆自主工作
Plaud平台介面專為AI代理時代重新設計，Plaud Agent會基於過往的會議討論內容進行分析，懂得掌握相關背景資訊。隨著用戶經常使用，Plaud Agent會累積越多上文下理，越能貼合用戶的工作需求。本次更新將透過最新版本Plaud流動裝置應用程式、網頁版及桌面版，開放予包括香港在內的所有Plaud用戶使用。
只須輕按幾下，Plaud Agent即可根據會議的實際討論內容，生成工作成品，包括PDF、PowerPoint簡報及Word文件，同時可設定例行工作，讓任務按照預定時間或觸發條件自動執行；套用新增技能，則確保重複性工作每次都能以統一標準完成，亦可連接Slack、Notion等工具。
透過Ask Plaud功能，用戶可以選擇快速解答的對話(Chat)或高效的工作(Work)兩種模式與Plaud Agent協作，所有生成結果在傳送或發布前，均須經過用戶審核，確保準確無誤。
全新額度計算
Plaud Credit計量方式同時登場，Chat模式、錄音、文字轉錄及預設的自動摘要功能不會消耗Plaud Credit，只有使用Plaud Agent功能才需要用到。所有帳戶均可一次性免費獲贈Plaud Credit，只需更新至最新版本App，即可免費體驗Plaud Agent服務，亦可按需要加購，每1,000分售價$88；Plaud Note Pro售價$1,399。