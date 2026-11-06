Plaud Intelligence平台重大升級 AI Agent智能自主工作

AI人工智能已是大部分人生活及工作不可或缺的重要夥伴，Plaud自2023年底進軍香港市場以來，本地用戶群增長近19倍，單在過去一年已增加逾一倍，增長主要來自金融、教育、科技、醫療保健及顧問行業用戶，Plaud宣布由Plaud Agent驅動的新一代Plaud Intelligence 平台帶來重大升級。

Plaud推出新一代Plaud Intelligence，裝置除記錄筆記外，更可草擬跟進電郵、撰寫摘要、製作簡報，並轉型為具備自主執行力(Agentic)的 Al平台。核心功能Plaud Agent是一款能精準理解用戶意圖與上下文的Al Agent，無論是製作簡報或撰寫文件，還是在通訊應用程式Slack中草擬跟進訊息，都能一手包辦。