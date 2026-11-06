Belkin迪士尼首度聯乘F1系列 米奇賽車主題手機配件

Belkin這次推出的Disney x F1為全球授權合作中唯一入選的品牌，以創新設計重新演繹經典米奇元素，結合Formula 1的動感美學精神，打造一系列兼顧實用性與收藏價值的手機配件，包括實用的BoostCharge纖薄磁吸行動電源5K。

手機配件已成為顯示個性的潮流必備單品，Belkin備受矚目的首個Disney x Formula 1「Mickey & Friends」聯乘系列，糅合Disney經典角色米奇的魅力，以及Formula 1所代表的速度與工程精神，將Belkin產品設計與科技經驗注入日常配件，帶來兼具功能與設計感的使用體驗。

一式兩款設計極致輕薄，一款以黑紅色為主調，另一款則速度流線F1作設計，正反兩面甚至邊緣都印上不同圖案，充滿心思。內置5,000mAh容量，透過磁吸充電面板和USB-C連接埠，即可同時為兩部裝置充電，不過無線充電速度不算太快，只有7.5W。有齊3C認證及符合TSA手提行李規範，可安心帶上飛機，零售價為$339。

超輕巧藍牙耳機

另一款SoundForm Anywhere真無線藍牙耳機，則以小巧尺寸取勝。扁平耳機為半入耳式設計，貼合耳形，佩戴輕巧舒適，每邊只重4g，專為運動、通勤甚至側睡而設。備有3種EQ預設模式，包括低音增強、平衡音質及Belkin Signature Sound，聽感中規中矩，但不設專用App調校，要靠耳機觸控。

耳機續航為6小時，充電盒額外提供20小時，備有ENC消除通話噪音、雙裝置連接、IPX4等級防水防汗等功能。隨附尺寸調節用耳塞，極致輕巧的充電盒附有鑰匙扣，方便隨身攜帶。售價只需$279，性價比相當高。