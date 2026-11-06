Sony MDR-3R耳機初代復刻版登場　Walkman經典設計＋《Stranger Things》特別版

Y2K風下復古耳機熱潮回歸，Sony今次推出全新貼耳式有線頭戴式耳機MDR-3R，以MDR-3為設計藍本，忠實還原1980年代的標誌性外觀與輕巧開放式結構，更加入現代USB-C即插即用連接與通話線控功能，同步推出以Netflix熱門劇集為靈感的《Stranger Things》（怪奇物語）特別版，Max同款耳機粉絲要買！

標準版隨附標誌性的藍色及橙色可替換海綿耳墊，連產品外盒包裝及使用說明書亦特意沿用1979 年的原版復古設計元素。「MDR-3R Stranger Things 特別版」，設計靈感源自劇中角色Max標誌性的耳機造型以及神秘的「Upside Down（顛倒世界）」時空，除了換上紅黑配色耳墊外，機身亦刻有專屬的Stranger Things標誌及配備訂製主題包裝。

1979年第一代經典卡式帶隨身聽Walkman TPS-L2面世，同時帶來元祖級耳機MDR-3。今次復刻版就以其靈感，將復古隨身聽文化與現代數碼配置重新結合。Sony MDR-3R完整繼承了原版 MDR-3的復古美學與輕巧開放式貼耳設計，確保長時間配戴依然保持透氣舒適。

相同尺寸配全新單元

MDR-3R參照了初代設計規格，採用與原版MDR-3相同尺寸、但經過重新研發的23mm驅動單元。調音方向緊貼元祖版本的自然平衡音質，同時針對現代流行音樂的聆聽喜好作出細緻改良，展現出清晰自然的人聲與豐富情感。

連接介面全面升級為兼容USB Audio Class 1.0裝置的USB-C插頭，無需充電、配對或韌體更新，即可直接插入智能手機、平板電腦等裝置享受零延遲的音樂或影片音效，線材上更內置通話咪高峰及線控按鈕，方便日常免提通話與操控播放。不過官方特別註明，因受限於系統兼容性設定，耳機並不建議配合Walkman音樂播放器。