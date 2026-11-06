Samsung Galaxy S27 Pro料2027年初亮相 價錢約10184港元

近日有外媒在 NBD 數據庫中，發現了 Samsung Galaxy S27 系列手機詳細規格。當中最令人意外的是，全新的 Samsung Galaxy S27 Pro 未有配備最頂級的處理器，而是採用了標準版 Snapdragon 8 Elite Gen 6 晶片。同時曝光的還有各機型的 屏幕 尺寸與記憶體配置。對於一眾期待新機的粉絲來講，這次處理器版本的分別，可能會影響入手意欲，新機預計將於明年第一季正式亮相。 S27 Pro傳配Snapdragon 8 Elite Gen 6 晶片 隨著年底將至，新一代旗艦手機的爆料越來越多。近日Samsung Galaxy S27 系列正式現身於 NBD 數據庫，預計國際版將於明年第一季正式發表。而國行 亦有望於相若時間登場。今次流出的清單涵蓋了全系四款手機機型，其中最受關注的 Samsung Galaxy S27 Pro ，確認並非如早前傳聞般採用極致版處理器。

定價與配置方面，據數據庫及近期市場消息曝光， Samsung Galaxy S27 Pro 將提供 12GB RAM 及 256GB 儲存空間的基本記憶體版本。新機將配備 6.5 吋 屏幕 ，並提供黑色、白色、藍色、粉紅色及紫色等多款機身配色選擇。至於外界非常關心的售價，預料 Samsung Galaxy S27 Pro 的起售價約為 1,299 美元（約10,184港元），與上一代相比定價預期相若，繼續主打萬元級別的高階手機市場。

值得留意的是，今次歐洲版及國際版的規格與國行版預計會存在明顯分別。清單顯示，歐洲型號的 Samsung Galaxy S27 Pro 僅搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 6 晶片，而最頂級的 Extreme 版本則由 Ultra 獨佔；標準版及 Plus 版更會採用自家的 Exynos 2700 處理器。相反，預料未來的國行版將全系標配 Snapdragon 處理器。此外，據悉國際版在電池容量及有線快充方面可能會略為「縮水」，或許僅支援 45W 有線快充 ，而感光元件及潛望式長焦鏡規格則預料全區版本保持一致。 電池容量及有線快充較有調整 綜合目前資訊， Samsung Galaxy S27 整個系列在處理器佈局上劃分得更加細緻。對於不想使用 Exynos 處理器但又覺得 Ultra 太大的用家，配備 Snapdragon 晶片的 Samsung Galaxy S27 Pro 將會是 6.5 吋 屏幕 手機中的首選。預計新機將於明年 1 月或 2 月舉行的發布會上正式登場，就讓我們拭目以待。

Mobile Magazine 短評: 今次 Samsung Galaxy S27 系列在處理器上的刀法可謂相當精準。從流出數據可見，原廠刻意將 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 保留給最高階的 Ultra 型號，藉此拉開 Samsung Galaxy S27 Pro 與頂配機型的定位差距。加上新機預計售價破萬港元，究竟新機的潛望式長焦鏡及整體體驗能否對得起這個定價，絕對值得我們繼續關注。 文章獲 Mobile Magazine 授權於 am730科技 轉載

清單顯示，歐洲型號的 Samsung Galaxy S27 Pro 僅搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 6 晶片，而最頂級的 Extreme 版本則由 Ultra 獨佔；標準版及 Plus 版更會採用自家的 Exynos 2700 處理器。