OPPO Find X10 Pro Max旗艦手機攻港　全球首創哈蘇三鏡2億像素相機＋8000mAh大電池！

手機界旗艦陸續於香港登場，今次輪到OPPO發布最新OPPO Find X10 Pro Max。新機以「哈蘇真實相機」為設計概念，打造出業界首款後置三攝均達2億像素的相機系統與LUMO真實影像引擎，更同步升級支援BT.2020色域的6.78吋顯示屏、高達8000mAh的超大容量電池、2nm製程MediaTek Dimensity 9600 Pro處理器以及全新ColorOS 17作業系統，實現由影像到效能的全方位旗艦突破。

OPPO Find X10 Pro Max引進與哈蘇聯合開發的新一代三攝2億像素系統，並配合前置5000萬像素自拍鏡頭及第二代丹霞色彩還原鏡頭捕捉多光譜色彩資訊。後置主鏡頭為哈蘇2億像素超高清HDR主相機，採用OPPO與三星共同開發的全新1/1.28吋ISOCELL HPC感光元件及DeepPix技術，提供高達17檔動態範圍；哈蘇2億像素超廣角相機採用1/1.56吋大尺寸感光元件，進光量較上一代提升兩倍，並具備124度超廣角自動對焦；而哈蘇2億像素長焦相機則擁有f/2.1超大光圈與10厘米最近對焦距離，兼顧低光源長焦與長焦微距拍攝，更可外接具備3.28倍光學放大倍率的OPPO哈蘇增距鏡以拓展遠攝能力。

演算法上首次搭載LUMO True Image Engine，將哈蘇大師模式色調融入預設模式，並減少過度銳利化、降噪及AI生成痕跡以保留真實光學紋理。影片錄製方面，三顆2億像素後置鏡頭全焦段均支援4K/60fps、4K/120fps及8K/30fps錄影，同時支援杜比視界、ACES認證的O-Log2，以及首度在OPPO手機登場、可利用感測器全部成像區域方便後期裁剪的Open Gate Capture功能，並與Meta合作實現Instagram近乎無損的畫質分享。

配備超窄對稱邊框的6.78吋旗艦顯示器，解析度為2772x1272像素（450PPI），支援10.7億色（10-bit）顯示，並因採用新一代OLED發光材料，更是為首批支援專業電影級BT.2020色域的手機，其色域涵蓋範圍較DCI-P3擴大近40%。該螢幕亦通過杜比視界認證，支援最高144Hz LTPO自適應更新率、最高3600尼特峰值亮度、最低1尼特夜覽亮度以及最高3840Hz高頻PWM調光，大幅減低暗光環境下的螢幕閃爍。

Find X10 Pro Max採用一體式雕刻玻璃與無邊框設計，提供淺鈦與月光白兩款配色，當中月光白融合了銀色LUMO相機模組與標誌性霧面橙色裝飾環。機身具備IP66、IP68及IP69防水防塵等級，並獲得SGS五星抗摔認證。

旗艦電量及處理器

手機升級搭載旗艦級2nm製程的Dimensity 9600Pro八核心處理器，配合先進均熱板散熱技術，高負載下依然穩定流暢。內置高達8000mAh的OPPO矽碳電池，並支援80W SUPERVOOC有線快充及50W AIRVOOC無線快充。首發搭載ColorOS 17，引入具備「光效」、「流暢運動」與「靈活回饋」的動態流程設計，相比上一代應用程式啟動穩定性提升55%、圖庫縮圖首次載入速度提升高達50%，背景執行應用能力亦增加超過25%。

系統更與Manus合作整合「AI智慧助理模式」以處理跨步驟複雜任務，同時提供支援自然語言編輯與風格匹配的「AI照片助理」、可在裝置端偵測合成語音與AI換臉防詐騙的「AI通話衛士」，以及具備端對端加密與後量子安全技術的私有運算雲。