OPPO料推神秘新機　12000mAh電量怪獸預計勁抵買

近期智能手機的電池容量大比拼愈演愈烈！繼OPPO早前推出搭載10,000mAh電池的A7 Pro Max後，近日一款疑似OPPO全新A系列的新機已正式通過國家工信部認證。該機最大亮點是內置了驚人的12,000mAh巨無霸電池，續航表現備受外界期待，有望成為新一代的電量怪獸。
正式通過工程部認證
隨着各手機品牌在電池技術上不斷突破，超大容量電池已成為近期市場的新焦點。根據外媒GSMArena報道，一款型號為「PNC110」的OPPO神秘新機近日已在中國內地正式通過國家工信部（MIIT）認證，意味着這款「國行版」手機距離發表日又近一步。雖然官方尚未正式預告，但認證資料顯示，該機的額定電池容量達到11,460mAh，預計上市時將以高達12,000mAh的典型電池容量作宣傳，勢必打破同廠早前創下的紀錄。
目前工信部的資料僅確認該機支援雙卡雙待及5G網絡，其他詳細配置如感光元件及屏幕規格尚未曝光。不過，外界猜測這款型號很可能是OPPO A系列的最新成員。由於認證文件未有詳列曝光的記憶體版本及機身配色選擇，若參考同系列OPPO A7 Pro Max早前在歐洲市場開出的599歐元（約4,950港元）定價，預期這款內置12,000mAh電池新機的「國行版」售價將極具競爭力，詳情仍需等待官方進一步揭曉。
海外版本電池或縮水
值得注意的是，若這款新機日後推出「國際版」或「歐版」，在規格上很大機會與「國行版」存在分別。過往不少擁有超大電池的國行機型，在推向海外市場時，往往會因為當地的安全法規或市場定位而出現電池容量縮水的情況。此外，要充滿12,000mAh的巨型電池，其有線快充的功率及處理器的功耗控制將面臨重大考驗，外界正密切關注廠方會否配備更強大的快充規格來解決充電時間過長的問題。
綜合目前的曝光資訊，這款主打12,000mAh誇張電量的OPPO新機已順利取得入網許可，按照以往慣例，預期最快會於本月或年底前在內地市場率先發表。至於日後會否引入香港市場，則仍有待官方作進一步確認。( 來源:Xpertpick )
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