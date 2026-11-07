OPPO料推神秘新機　12000mAh電量怪獸預計勁抵買

近期智能手機的電池容量大比拼愈演愈烈！繼OPPO早前推出搭載10,000mAh電池的A7 Pro Max後，近日一款疑似OPPO全新A系列的新機已正式通過國家工信部認證。該機最大亮點是內置了驚人的12,000mAh巨無霸電池，續航表現備受外界期待，有望成為新一代的電量怪獸。

正式通過工程部認證

隨着各手機品牌在電池技術上不斷突破，超大容量電池已成為近期市場的新焦點。根據外媒GSMArena報道，一款型號為「PNC110」的OPPO神秘新機近日已在中國內地正式通過國家工信部（MIIT）認證，意味着這款「國行版」手機距離發表日又近一步。雖然官方尚未正式預告，但認證資料顯示，該機的額定電池容量達到11,460mAh，預計上市時將以高達12,000mAh的典型電池容量作宣傳，勢必打破同廠早前創下的紀錄。