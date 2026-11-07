開箱實試Apple全新iPad mini　Super Retina XDR OLED螢幕＋A20 Pro旗艦晶片升級重點全解析

Apple最新iPad mini 8現已開售，今次開箱實試配備8.5吋OLED螢幕、A20 Pro晶片及12GB RAM的迷你平板，配合IP67防水與超輕薄機身，對比上一代iPad mini有何重大升級？即睇第一手詳細解析。
8.5吋OLED螢幕
Apple最新發布的iPad mini正式登場，為iPad mini第8代，並升級A20 Pro晶片。今代iPad mini 不僅維持極佳的單手握持比例，相比上一代，新機在顯示效果、運算效能與戶外耐用度上均有顯著進化，可說是市面上最強悍的迷你平板之一。
今代最大亮點莫過於首度換上8.5吋Super Retina XDR OLED螢幕，得益於OLED自發光特性，黑位表現出色，峰值亮度提升至1200nits，比較起上代明顯更光亮，色調亦更鮮明。今次試機為標準玻璃，但強烈建議選配Nano-texture納米紋理玻璃，減少反光視覺效果更加清晰。雖然只維持60Hz刷新率，不過「果凍滾動」問題有減少，瀏覽或打機畫面亦順暢，效果尚算滿意，當然如直升120Hz ProMotion就更加理想。
超輕薄防水機身
機身結構亦帶來驚喜，首度加入IP67防水防塵防護，實試有水點在機身上，仍然可以滑動螢幕。機身厚度大幅縮減至5.4mm，重量降至約255g，比上一代減輕約40g，長時間單手拿握更加輕鬆，而且減窄邊框令螢幕看起來更大。音效方面則採用全新的Acoustic Display螢幕發聲技術，在螢幕邊位發聲，聲效立體而且音量充足，縱使橫向握持邊框也不易遮擋出音孔，視聽體驗感覺沉浸。
A20 Pro升級效能
新機直接升級至旗艦級A20 Pro晶片，不過留意只有512GB版本才跟iPhone 18 Pro的一樣，128GB及256GB晶片為5核CPU及單16核神經網絡引擎。全系標配12GB RAM，為Apple Intelligence提供了強大的端側AI運算支撐，文字摘要與影像生成流暢無阻。7核GPU支援硬體光線追蹤，運行《原神》、《狂野飆車》主機級3A遊戲大作極為流暢，加上舒適握持手感，化身頂級掌上遊戲機。
iPad mini今代為有史以來最大升級，不過價錢亦同樣進一步提升，起售價$5299，如要加配納米屏幕、Apple Pencil Pro成本更高。而且電池未見大突破，尤其重度使用下，耗電速度偏快，而且運行本地AI時邊框位置也有出現明顯發熱，但就未影響效能。如本身未有iPad mini，新款有齊極致攜帶性與高效能，仍然是最佳選擇。