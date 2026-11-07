開箱實試Apple全新iPad mini　Super Retina XDR OLED螢幕＋A20 Pro旗艦晶片升級重點全解析

Apple最新iPad mini 8現已開售，今次開箱實試配備8.5吋OLED螢幕、A20 Pro晶片及12GB RAM的迷你平板，配合IP67防水與超輕薄機身，對比上一代iPad mini有何重大升級？即睇第一手詳細解析。

8.5吋OLED螢幕

Apple最新發布的iPad mini正式登場，為iPad mini第8代，並升級A20 Pro晶片。今代iPad mini 不僅維持極佳的單手握持比例，相比上一代，新機在顯示效果、運算效能與戶外耐用度上均有顯著進化，可說是市面上最強悍的迷你平板之一。

今代最大亮點莫過於首度換上8.5吋Super Retina XDR OLED螢幕，得益於OLED自發光特性，黑位表現出色，峰值亮度提升至1200nits，比較起上代明顯更光亮，色調亦更鮮明。今次試機為標準玻璃，但強烈建議選配Nano-texture納米紋理玻璃，減少反光視覺效果更加清晰。雖然只維持60Hz刷新率，不過「果凍滾動」問題有減少，瀏覽或打機畫面亦順暢，效果尚算滿意，當然如直升120Hz ProMotion就更加理想。