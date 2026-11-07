HONOR 700傳大升級　配巨量電池加支援外接增距鏡

HONOR 700系列預計將於12月在內地發表，近日知名爆料人「數碼閒聊站」進一步釋出有關新機的硬件細節。據悉，標準版HONOR 700將配備Snapdragon 8s Gen 4處理器，而頂配的HONOR 700 Pro更有望搭載強悍的Snapdragon 8 Gen 5。此外，新機傳聞將配備高達9,000mAh巨量電池、2億像素主鏡頭及機背副螢幕，規格大幅升級，絕對值得一眾用家期待！

據外媒最新報導，備受期待的HONOR 700系列預計將於今年12月正式發表國行版。隨著發佈日期逼近，知名爆料人「數碼閒聊站」近日透露了更多關於這款新機的核心細節。 雖然目前官方尚未公佈確切的定價與記憶體版本，但綜合早前市場流傳的消息，預計HONOR 700國行版12GB+256GB的起步價可能落在2,999人民幣（約3,210港元），而HONOR 700 Pro則預計為3,799人民幣（約4,060港元）。