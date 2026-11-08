Samsung S27 Ultra 與 S27 Pro傳放棄自家晶片 多方面明顯升級

Samsung 將於 2027 年初發表的 Galaxy S27 系列手機近期備受關注。最新傳聞指Samsung 有意在韓國本土的 Galaxy S27 Pro 及 Galaxy S27 Ultra 放棄自家的 Exynos 2700 晶片，全面改用 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 系列處理器。雖然早前有傳聞指 Exynos 效能有顯著提升，但最終決定似乎受成本與效能穩定性考量影響。本文將為大家整理最新流出的定價、儲存配置以及各地區版本的規格分別。
近期關於 Samsung Galaxy S27 系列的消息滿天飛，距離預計的2027年1月發表日越來越近。據韓國爆料人 yeux1122 的最新消息， Samsung 正重新調整晶片策略，原本傳出在歐洲及韓國本土將採用 Exynos 2700 的 Galaxy S27 Pro 與 Galaxy S27 Ultra ，現在有極大機會全線改用 Qualcomm 處理器。
Galaxy S27 Ultra傳電池達5700mAh
「國際版」與部分地區版本的硬件佈局有明顯區別，如果傳聞屬實 Galaxy S27 Ultra 將會獨佔最高階的 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 晶片，而 Galaxy S27 Pro 則會配備 Snapdragon 8 Elite Gen 6，至於基本版 Galaxy S27 及 Galaxy S27+ 在多數市場仍會維持使用 Exynos 2700 處理器 。此外， Galaxy S27 Ultra 預期將配備高達 5,700mAh 大容量電池，支援 60W 有線快充，並搭載新一代 2 億像素 ISOCELL HP6 感光元件 ；而 Galaxy S27 Pro 則預計配備 5,200mAh 電池。
Samsung Galaxy S27 系列有望在 2027 年 1 月正式亮相。今代無論在電池容量、屏幕技術（尤其是 Pro 及 Ultra 型號的升級版防窺顯示）還是處理器佈局上，都有明顯升級。最終香港版會否緊貼「國際版」獲得全 Snapdragon 陣容，仍有待官方進一步確認。( 來源:GSMArena )